Algérie: Mascara - La bataille de 'Djebel Stamboul', un haut fait d'armes de la glorieuse Guerre de libération

MASCARA — La bataille de "Djebel Stamboul", dans la wilaya de Mascara, survenue le 10 août 1958, est considérée comme l'une des plus importantes batailles ayant marqué la glorieuse Guerre de libération nationale dans la région, en raison des lourdes pertes infligées aux forces de l'armée coloniale française.

Selon la direction des Moudjahidine et Ayants-droit de la wilaya, qui détient des documents comprenant les témoignages de moudjahidine, le lieu de cette bataille se situe dans la zone de "Djebel Stamboul", dans la commune d'El Guetna, lieu de naissance de l'Emir Abdelkader, fondateur de l'Etat algérien moderne.

A l'origine de cette bataille, une vaste opération de ratissage menée par l'armée coloniale française contre les positions de l'Armée de libération nationale (ALN) dans la zone de "Djebel Stamboul", avec l'appui d'avions de reconnaissance et de troupes parachutistes. Les forces françaises sont arrivées aux environs de 5h du matin, le 10 août 1958, sur le lieu de regroupement des moudjahidine.

Ces derniers, regroupés au sein du centre de la katiba relevant de la sixième zone de la wilaya V historique, ont détecté l'arrivée en nombre des troupes coloniales, ce qui a déclenché l'affrontement entre les deux parties. Les soldats ennemis ont été surpris par de nombreux tirs provenant des moudjahidine visant l'avion de reconnaissance, selon la même source.

Le combat s'est intensifié entre les moudjahidine et les forces coloniales françaises, dont l'aviation a pilonné la zone avec des bombes au napalm interdites à l'échelle internationale, ciblant la katiba de l'ALN. Malgré les raids aériens et l'artillerie lourde, les moudjahidine ont réussi à résister jusqu'à forcer les troupes coloniales à se replier loin de la zone de "Djebel Stamboul".

La bataille a duré plus de huit heures, causant de lourdes pertes à l'armée coloniale française, estimées à 160 soldats tués, de nombreux blessés, un avion abattu et plus de 20 camions militaires transportant troupes et matériel détruits par le feu. Du côté de l'ALN, il y a eu 45 martyrs, la majorité tombée au champ d'honneur à cause des bombardements au napalm.

Dans ce contexte, le chercheur en histoire, Mokhtar Belkacem Hedjaïl, a indiqué à l'APS que la bataille de "Djebel Stamboul" est l'une des batailles stratégiques les plus importantes menées par les moudjahidine de l'ALN dans la sixième zone de la wilaya V historique, ayant permis de briser le blocus imposé par l'armée coloniale française sur les katibas des cinquième et quatrième zones de la même wilaya historique.

Il a ajouté que cette bataille a mis en évidence la grande compétence militaire des chefs des katibas de l'ALN dans la région, capables de repousser les assauts de l'armée coloniale française.

À noter que la direction des Moudjahidine et Ayants-droit, en collaboration avec le musée local du moudjahid, commémore, chaque année, l'anniversaire de cette bataille historique à travers diverses activités, telles que des expositions, des conférences et la projection de documentaires mettant en lumière l'histoire de cette bataille.