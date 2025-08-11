Afrique: Osaka Kansai Expo 2025 - La Protection civile participe à la semaine de la paix, de la sécurité et de la dignité au Japon

OSAKA (Japon) — La Protection civile algérienne participe à la semaine de la paix, de la sécurité et de la dignité qui se tient dans le cadre des activités de l'exposition internationale Osaka Kansai Expo 2025 au Japon, constituant une opportunité pour exposer l'expérience algérienne en matière de coopération et d'aide humanitaire internationale.

Le pavillon de la Protection civile à cette exposition a connu une forte affluence des visiteurs, notamment des Japonais qui ont exprimé leur grande admiration des capacités de la Protection civile algérienne et ses contributions humanitaires en matière d'interventions en cas de catastrophes naturelles, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

Dans une déclaration à la presse, le colonel Achour Farouk, inspecteur à la Direction générale de la Protection civile (DGPC) a affirmé que l'Algérie "a toujours été en première ligne pour venir en aide aux pays amis et frères lors de catastrophes naturelles".

Il a, à ce propos, précisé que l'exposition avait constitué une occasion pour donner une présentation officielle sur l'intervention de la Protection civile algérienne en Turquie, sous le thème "engagement et efficacité opérationnelle", afin de mettre en relief l'intervention rapide et l'expérience de ses éléments, soulignant que l'Algérie "était le premier pays à apporter son aide aux frères en Turquie".

La présentation "incluait des supports audiovisuels pour faire connaitre au public japonais les capacités de la Protection civile algérienne en matière de gestion des risques majeurs", a indiqué le colonel Achour, ajoutant que le pavillon algérien "a connu une grande affluence des visiteurs de différentes franges et nationalités".

De nombreux visiteurs ont fait part de leur admiration des qualifications, compétences et capacités de la Protection civile algérienne en matière de secours, d'aide humanitaire et de gestion des catastrophes naturelles, saluant le niveau atteint par ce corps dans le domaine de l'action humanitaire internationale, notamment à travers les aides fournies aux différents peuples exposés aux catastrophes naturelles.