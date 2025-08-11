Algérie: Accord pour la création d'une clinique de thérapie cellulaire à Alger

ALGER — Le groupe pharmaceutique Saidal et Madar Holding ont signé, samedi, un accord de partenariat pour la réalisation d'une clinique de thérapie cellulaire à Sidi Abdellah (Alger).

La convention a été paraphée par les P-dg des deux groupes, respectivement Nabila Benygzer Ouaret et Charaf-Eddine Amara, au niveau du site de production de Saidal à El Harrach, en présence du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri et le ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb.

Intervenant à l'occasion, M. Kouidri a salué "un projet stratégique approuvé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", soulignant que ce projet s'inscrit dans le cadre "des efforts visant à garantir la sécurité sanitaire du pays et offrir aux citoyens un accès à des traitements innovants, notamment les thérapies à base de cellules souches et de cellules immunitaires".

Pour sa part, M. Ghrieb a mis l'accent sur le caractère stratégique de cette technologie, affirmant que "le pays mobilise toutes ses compétences, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour assurer sa réussite".

Il a ajouté que le projet associera plusieurs départements ministériels, dont ceux de la Santé, du Travail, de l'Industrie et de l'Industrie pharmaceutique.

Le consultant scientifique du groupe Saidal, Mourad Belkhelfa, qui a présenté le projet et sa maquette, a expliqué que cette future clinique permettra la prise en charge de maladies graves et chroniques, telles que les affections cardiaques, sanguines, oculaires, respiratoires, neurologiques, ainsi que certains cancers réfractaires.

Pour sa part, Mme Benygzer Ouaret a précisé que Saidal "apportera son expertise, ses ressources humaines et technologiques, ainsi que l'assiette foncière nécessaire, tandis que Madar Holding, en tant que bailleur de

fonds, prendra en charge le financement".

Cet accord intervient après un premier partenariat conclu cette année entre Saidal, Madar Holding et le groupe de recherche scientifique en virologie (AGERP) pour la création d'un centre de recherche en microbiologie et le développement de nouveaux vaccins humains et vétérinaires.