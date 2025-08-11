Algérie: Accord pour la création d'une clinique de thérapie cellulaire à Alger

9 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le groupe pharmaceutique Saidal et Madar Holding ont signé, samedi, un accord de partenariat pour la réalisation d'une clinique de thérapie cellulaire à Sidi Abdellah (Alger).

La convention a été paraphée par les P-dg des deux groupes, respectivement Nabila Benygzer Ouaret et Charaf-Eddine Amara, au niveau du site de production de Saidal à El Harrach, en présence du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri et le ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb.

Intervenant à l'occasion, M. Kouidri a salué "un projet stratégique approuvé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", soulignant que ce projet s'inscrit dans le cadre "des efforts visant à garantir la sécurité sanitaire du pays et offrir aux citoyens un accès à des traitements innovants, notamment les thérapies à base de cellules souches et de cellules immunitaires".

Pour sa part, M. Ghrieb a mis l'accent sur le caractère stratégique de cette technologie, affirmant que "le pays mobilise toutes ses compétences, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour assurer sa réussite".

Il a ajouté que le projet associera plusieurs départements ministériels, dont ceux de la Santé, du Travail, de l'Industrie et de l'Industrie pharmaceutique.

Le consultant scientifique du groupe Saidal, Mourad Belkhelfa, qui a présenté le projet et sa maquette, a expliqué que cette future clinique permettra la prise en charge de maladies graves et chroniques, telles que les affections cardiaques, sanguines, oculaires, respiratoires, neurologiques, ainsi que certains cancers réfractaires.

Pour sa part, Mme Benygzer Ouaret a précisé que Saidal "apportera son expertise, ses ressources humaines et technologiques, ainsi que l'assiette foncière nécessaire, tandis que Madar Holding, en tant que bailleur de

fonds, prendra en charge le financement".

Cet accord intervient après un premier partenariat conclu cette année entre Saidal, Madar Holding et le groupe de recherche scientifique en virologie (AGERP) pour la création d'un centre de recherche en microbiologie et le développement de nouveaux vaccins humains et vétérinaires.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.