Algérie: Mouloudji préside une réunion de coordination sur les préparatifs de la rentrée sociale

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, a présidé, dimanche, au siège du ministère, une réunion de coordination consacrée aux préparatifs en cours de la rentrée sociale et scolaire, et ce dans le cadre du suivi périodique des programmes et projets du secteur, indique un communiqué du ministère.

Un exposé sur les préparatifs en cours de la rentrée sociale et scolaire 2025-2026 a été présenté à l'entame de la réunion.

A cette occasion, l'accent a été mis sur "l'importance de garantir la disponibilité de tous les mécanismes et programmes destinés à accompagner les bénéficiaires des programmes du secteur, notamment ceux des zones intérieures et rurales, afin d'assurer l'égalité des chances pour les enfants issus des familles nécessiteuses et de garantir leur scolarisation dans les meilleures conditions", précise la même source.

Mme Mouloudji a mis en avant "la nécessité d'une coordination étroite" avec les différents secteurs concernés en vue de réunir toutes les conditions matérielles et pédagogiques nécessaires avant la date de la rentrée scolaire.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de "l'engagement de la ministre à assurer un suivi minutieux et sur le terrain de tous les dossiers se rapportant à ses tâches, en consacrant le principe de l'action participative entre les différents secteurs, conformément aux directives de Monsieur le président de la République, visant à servir le citoyen et à renforcer la cohésion du tissu social national", souligne le communiqué.

S'agissant du suivi des projets d'investissement inscrits au titre de l'exercice 2025, "il a été procédé à la présentation d'un rapport détaillé sur les taux d'avancement constatés avec un examen des difficultés rencontrées sur le terrain et l'identification des solutions à même de les aplanir, afin de respecter les délais fixés et d'accélérer la cadence de réalisation, conformément aux règles de bonne gouvernance et de bonne exécution", a ajouté la même source.

Il s'agit également de "l'évaluation périodique du plan d'action du secteur, avec la présentation des indicateurs enregistrés depuis le début de l'année et leur comparaison avec les objectifs fixés, en mettant en exergue les points positifs et en identifiant les domaines nécessitant davantage de soutien et de développement, en vue de concrétiser les engagements du secteur dans le cadre du plan d'action du Gouvernement".

La réunion a été l'occasion d'aborder "un exposé préliminaire des propositions élaborées par les commissions intersectorielles concernant les mécanismes de lutte contre les agressions visant les enfants, comprenant un ensemble de mesures législatives, réglementaires et de sensibilisation, en vue de renforcer le système de protection juridique et sociale de cette catégorie.

A ce propos, la ministre de la Solidarité nationale a appelé à "enrichir ces propositions en élargissant la concertation avec l'ensemble des acteurs et partenaires et en intégrant leurs contributions, afin d'aboutir à une vision globale et efficace pour la prise en charge de cette problématique sensible".