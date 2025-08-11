Togo: Prévenir le recrutement des enfants par les groupes armés dans les Savanes

10 Août 2025
Togonews (Lomé)

Dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par les menaces terroristes et l'expansion des groupes extrémistes dans le Sahel, les enfants de la région des Savanes, au nord du Togo, sont particulièrement exposés aux risques de violences et de recrutement forcé.

Pour répondre à cette menace, l'Association Nouveau Visage pour l'Afrique (ANVA), en collaboration avec les autorités locales et avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, a lancé un projet d'assistance.

L'initiative vise à créer un environnement sûr et protecteur, afin de donner aux enfants des perspectives d'avenir loin des influences néfastes.

Pour le gouverneur de la région des Savanes, cette action complète les efforts du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme.

Ce programme s'inscrit dans une stratégie plus large de protection de l'enfance et de résilience communautaire, visant à renforcer les capacités locales de prévention et de réponse face aux menaces sécuritaires.

