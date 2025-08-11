Gabon: Elections législatives et locales 2025 - Début d'examen des dossiers de candidatures

Au terme du délai de dépôt des déclarations de candidatures était fixé au 7 août 2025, la Commission Nationale d'Organisation et de Coordination des Élections et du Référendum (CNOCER) a commencé, le vendredi 8 août 2025, à examiner sa copie des dossiers candidatures reçues directement et des commissions électorales du Grand Libreville.

Présidée par Hermann Immongault, Ministre de l'Intérieur et Président de la CNOCER, cette session a établi le mode opératoire pour la réception et l'examen des dossiers.

Ce mode est strictement puisé du Code Électoral.

Les dossiers compilés par le Secrétariat Technique ont été soumis à l'examen des 12 Commissaires de la CNOCER.

Cet examen des dossiers se poursuivra jusqu'au 16 août prochain. En attendant, les Commissions électorales sur le territoire comme celles de l'étranger continuent à faire parvenir les dossiers de candidatures reçues vers la Commission Nationale à Libreville.