Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 août 2025

revue de presse

65 ans de l'indépendance du Tchad : Le président prône «la moralisation de la vie publique», silence sur Succès Masra

Au Tchad, le président s’est adressé à la Nation le 10 août 2025, à la veille de la fête nationale. Mahamat Idriss Déby a mis notamment l’accent sur la « moralisation de la vie publique » et les défis sécuritaires de son pays. En revanche, le chef de l’État n’a pas évoqué la condamnation à vingt ans de prison de l’opposant et ancien Premier ministre Succès Masra.

Dans son allocution, Mahamat Idriss Deby a mis l’accent sur la construction d’un Tchad nouveau, « tourné vers le développement ». (Source RFI)

Burundi : Une grande partie du pays vit sans électricité depuis près d’une semaine

Une grande partie du Burundi vit depuis lundi 4 août sans électricité ou presque, la capitale Bujumbura se retrouvant paralysée. Aggravées par une pénurie de carburant, ces importantes coupures d’électricité sont dues à des « travaux de raccordement », selon le réseau burundais. Elles ont déjà des conséquences sur l’économie, selon la société civile.

Les coupures de courant, programmées depuis lundi et qui doivent durer jusqu’au 14 août, sont dues à des « travaux de raccordement » sur le réseau burundais, a annoncé sur X la Regideso, la Société publique de production et de distribution de l’électricité et de l’eau. (Source Abidjan.net)

En Côte d’Ivoire, le PPA-CI de Gbagbo proteste contre deux nouvelles arrestations de ses cadres

Alors qu’une dizaine de membres de l’opposition ont déjà été convoqués par la justice à la suite des incidents de Yopougon du 1er et 2 août, deux autres cadres du parti de Laurent Gbagbo ont également été arrêtés, le 8 août, en lien avec cette affaire.

Le parti de l’ex-président Laurent Gbagbo a affirmé dimanche que deux de ses cadres, dont un ancien ministre, étaient en garde à vue depuis vendredi pour leur responsabilité présumée dans des incidents survenus le week-end dernier à Abidjan, et a demandé leur libération. (Source Jeune Afrique)

Gabon : 19 magistrats devant le conseil de discipline pour corruption et abus de pouvoir

La justice gabonaise se regarde dans le miroir. Le jeudi 8 août 2025, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Ayo Mba Akolly, a ouvert les travaux du conseil de discipline examinant des cas de fautes professionnelles impliquant 19 magistrats. Accusations : corruption, abus de pouvoir, extorsion de fonds. Des dérives qui ternissent l’image d’un corps censé incarner l’intégrité et l’impartialité.

Un mal profond dans la magistrature. Ces hauts cadres de l’administration judiciaire devront répondre de faits graves, contraires aux principes d’éthique et de déontologie qui fondent leur fonction. Les dossiers, mis en état par le secrétariat permanent du CSM, mettent en lumière des pratiques qui sapent la confiance des citoyens envers la justice. (Source GabonMediaTime)

Niamey suspend l’exportation des pierres précieuses et météorites

Le président Abdourahamane Tiani a signé un décret interdisant temporairement l’exportation de certaines substances minières, dans un contexte marqué par une enquête sur la vente controversée d’une météorite martienne d’Agadez aux États-Unis.

Le président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, a signé un décret suspendant temporairement l’exportation des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses ainsi que des météorites sur l’ensemble du territoire national. Cette décision vise à préserver les richesses minières du pays, à encourager leur transformation locale et à garantir une meilleure traçabilité de leur exploitation. (Source apanews)

Ghana : Hommage aux victimes du crash d’un hélicoptère militaire

Au Ghana, une cérémonie nationale de recueillement s’est tenue samedi soir sur l’esplanade de la State House, en mémoire des huit victimes de l’accident d’hélicoptère militaire survenu la semaine dernière.

Parmi les disparus figuraient des personnalités majeures du pays, dont le ministre de la Défense, Dr Edward Omane Boamah, le ministre de l’Environnement, Dr Ibrahim Murtala Mohammed, ainsi que six autres hauts responsables politiques et militaires. (Source Africanews)

Mali : Vague d’arrestations dans l’armée pour « tentative de déstabilisation »

Au Mali, les autorités ont arrêté une « vingtaine » de militaires, dont le général Abass Dembélé, soupçonnés de vouloir renverser la junte.

Les autorités maliennes ont procédé depuis plusieurs jours à « au moins une vingtaine d’arrestations » de militaires soupçonnés de vouloir renverser la junte – elle-même arrivée au pouvoir par deux coups d’Etat successifs en 2020 et 2021 –, selon des sources sécuritaires et politiques, le 10 août.

« Depuis trois jours, il y a des arrestations liées à une tentative de déstabilisation des institutions », a confirmé une source sécuritaire malienne. Une autre source au sein de l’armée évoque elle aussi une « tentative de déstabilisation », ajoutant : « Nous avons procédé aux arrestations nécessaires. » (Source Lemonde Afrique)

Ballon d’or : La déclaration d’Achraf Hakimi a mis le PSG dans l’embarras

Dans une interview avec Canal+, Achraf Hakimi en a profité pour déclarer sa candidature pour le Ballon d’or 2025. Mais le club parisien a tout fait pour que ce passage ne soit pas diffusé…

« Si j’ai la possibilité de le gagner, je pense que je le mérite aussi. Après la saison historique que j’ai faite – il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts, en demies et en finale – alors que c’est plus difficile en tant que défenseur. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu mais non, je joue dans une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j’ai eues cette année, ce ne sont pas celles d’un défenseur normal. Je pense que quand un défenseur fait ça, il mérite plus qu’un attaquant. »

Cette déclaration d’Achraf Hakimi dans une interview parue sur Canal+ ce week-end a clairement montré que le latéral droit parisien pensait au Ballon d’or et qu’il se voyait comme un candidat légitime. (Source Sport News Africa)

Guinée - Les FVG annoncent des manifestations à partir du 5 septembre 2025

« Les Forces Vives de Guinée réaffirment leur détermination à défendre, quoi qu’il en coûte, le droit inaliénable des guinéens de choisir librement leurs dirigeants dans le strict respect de la charte de la Transition.

À cet effet, elles organiseront, à compter du 5 septembre 2025, sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, des manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques pour marquer leur opposition à la commission du parjure et à la confiscation du pouvoir par la junte.

L’heure est venue de reprendre en main notre destin ! », Indiquent les FVG dans une déclaration publiée à l’issue de leur plénière de ce dimanche, 10 août 2025 (Source Guinée Matin)

Afrique - Journée Mondiale du steel pan

Le steel pan, également appelé pan ou steel drum (tambour d’acier) est un instrument de musique originaire de Trinité-et-Tobago.

Apparu à la fin des années 1930, alors que les descendants des esclaves africains envoyés dans les Caraïbes luttaient dans un environnement colonial pour préserver leur culture d'origine à travers des manifestations telles que la musique à percussion, il est un exemple d'innovation et de résilience de la population afro-descendante des Caraïbes. (Source ONU)