Maroc: Des associations dénoncent une «campagne de haine» envers les personnes noires

10 Août 2025
Radio France Internationale
Par François Hume-Ferkatadji

Au Maroc, plusieurs associations, dont le Groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des migrants (Gadem) et le Réseau des journalistes des migrations (RMJM) dénoncent la multiplication des messages de haine et « des propos négrophobes » publiés sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, ainsi que la reprise au Maroc de concepts d'extrême droite venus d'Europe ou des États-Unis, comme le « grand remplacement » ou « l'invasion migratoire ».

Propos racistes, stigmatisation, discours discriminatoires... le Gadem qualifie de « campagne de haine » ces messages postés sur les réseaux sociaux, qui visent « les personnes noires » non marocaines vivant au Maroc. L'association de défense des migrants, qui se dit également visée par ces messages, dénonce des contenus mensongers et anxiogènes, et parle d'une « tentative de manipulation de l'opinion publique », sans toutefois se prononcer sur les individus ou groupes à l'origine de cette campagne.

Soulignant un contexte régional préoccupant, le Gadem fait également le lien avec les attaques qui avaient ciblé les Marocains vivant en Espagne au mois de juin, notamment dans la ville de Torre Pacheco, qui, selon elle, participent de la même logique.

Appel à une déconstruction des discours racistes par les médias

Déjà, à la fin du mois de juillet, le Réseau marocain des journalistes des migrations avait, lui aussi, publié un communiqué pour condamner cette vague de messages haineux et appeler les médias marocains à déconstruire ces discours racistes, selon les mots de la présidente Dounia Msfersser : « Nous les invitons pleinement à jouer les médias d'informations privilégiant la mise en perspective, l'analyse et le travail sur le terrain pour lutter contre les fausses informations, les tentatives de manipulation et la dramatisation autour des migrations étrangères au Maroc. »

Le réseau a également mené une étude sur la couverture médiatique des questions liées à la migration au Maroc et déplore « l'absence des voix des migrants et des migrantes » ainsi que « la prédominance des angles sécuritaires ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

