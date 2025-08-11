Afrique: Achraf Hakimi - C'est un moment de rêve de pouvoir jouer avec le Maroc pendant la CAN

La star internationale du Paris Saint-Germain (PSG) et le Lion de l'Atlas, Achraf Hakimi s'est dit fier de jouer au sein de l'équipe nationale marocaine dans différents challenges.

«Le Maroc m'a appelé quand j'étais à l'académie du Real Madrid, c'est le pays de mes parents. J'essaye d'aller à toutes les sélections, de rester prêt pour tout, quand la sélection a besoin moi", a-t-il déclaré dans un entretien, samedi, à Canal+.

Pour Hakimi, "il reste beaucoup de matchs et on va essayer d'être prêt pour tout ça. C'est un moment de rêve. C'est la première fois pour le Maroc d'accueillir une CAN. Ça sera magnifique ! C'est un objectif pour moi aussi de faire de grandes choses avec le Maroc. Il y a un objectif de gagner cette CAN. C'est une pression qu'on devra bien gérer, mais on devra prendre nos responsabilités».

Le latéral droit de l'équipe du Maroc et du PSG figure, pour la première fois de sa carrière, dans une liste de 30 nommés pour le Ballon d'Or 2025 qui sera décerné le 22 septembre prochain.

Avec le PSG, il a remporté cette année la Ligue des champions, le championnat de France, la Coupe de France et le Trophée des champions. Il a aussi été finaliste au Mondial des clubs aux Etats-Unis.

Divers

Botola

En raison de l'engagement du Onze national aux phases finales du CHAN, la Botola national de football pour le compte de ses deux divisions ne démarrera que le 12 septembre prochain.

Pour ce qui est du marché des transferts, la Ligue national de football professionnel (LNFP) a décidé de prolonger la durée du mercato jusqu'au 25 aoùt, alors qu'auparavant la date butoir a été fixée au 15 dudit mois.

U20

Dans le cadre de sa participation à la prochaine Coupe du Monde au Chili, la sélection nationale U20 disputera deux confrontations amicales face à la sélection égyptienne les 13 et 15 août courant au Complexe Mohammed VI de football.

Ces rencontres programmées à 19h00 servent de préparations technique et tactique aux phases finales de la Coupe du Monde U20.

CHAN 2024

L'équipe tanzanienne des joueurs locaux s'est imposée face à son homologue malgache par 2 buts à 1, en match de la troisième journée du groupe B du Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN-2024), disputé samedi au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam.

L'autre match de ce groupe disputé plus tôt a tourné en faveur de la Mauritanie face à la Centrafrique (1-0).

Cette victoire permet à la Tanzanie de prendre la première place au classement de ce groupe avec 9 points, suivie de la Mauritanie (4 pts), le Burkina Faso (3 pts), Madagascar (1 pt) et la Centrafrique (0 pt).

Dix-neuf sélections nationales, composées exclusivement de joueurs évoluant dans les championnats nationaux africains, prennent part à cette 8ème édition du CHAN.

Programme

Lundi

Groupe C

3ème journée

15h00 : Afrique du Sud-Guinée

18h00 : Ouganda-Niger