Maroc: La troupe Taghbalout à l'honneur au festival Orientalys de Montréal

La troupe Taghbalout, fondée par la chorégraphe marocaine Meriem Pahlavi, a envouté, vendredi soir, les visiteurs du festival Orientalys de Montréal par une belle performance de la danse "El Guedra" qui renvoie au désert et aux rythme du Sahara marocain.

Habillées de leurs belles "melhfas" noires et portant des bijoux et accessoires en argent, les membres de la troupe ont permis au public, à travers des gestes rythmés et ancrés dans la terre, de découvrir une des formes du folklore marocain caractéristique des province du sud du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, Meriem Pahlavi a mis l'accent sur l'importance de conserver ce patrimoine et de le présenter aux générations montantes, particulièrement parmi les Marocains établis à l'étranger. Son amour pour la danse a poussé cette jeune marocaine originaire de Casablanca de lancer une école de danse à Montréal pour inculquer diverses formes de cet art.

"Ma passion pour la danse remonte à l'âge de six ans, ce qui m'a permis de cumuler une grande expérience au Maroc et à l'étranger, notamment en France et en Egypte où j'ai pu côtoyer plusieurs chorégraphes de renom", a confié la chorégraphe, soulignant l'intérêt porté par un large public pour les danses folkloriques orientales et particulièrement marocaines.

Outre le Canada, Meriem Pahlavi se produit également dans plusieurs pays. Elle anime également des workshops de danses folkloriques marocaine et orientale au sein de son école à Montréal et dans le cadre de festivals à l'étranger. Présentée au sein de la tente Caïdale marocaine, la performance de la troupe Taghbalout a fait la joie d'un grand public, notamment parmi les Marocains du Canada.

"Nous ressentons toujours une joie singulière au moment de voir un spectacle qui rappelle les racines et la patrie", lance fièrement Yassine, qui a fait le déplacement depuis la ville de Québec pour visiter la tente Caïdale marocaine, mise en place dans le cadre du festival Orientalys, et apprécier les performance de la troupe Taghbalout.

Pour sa part, Jean Pierre, un Français de Laval, a exprimé sa passion pour le folklore marocain, qui l'a découvert grâce à son amitié avec ses voisins marocains. "Le folklore marocain est singulier et il a cette particularité de rester ancré dans les mémoires et surtout dans les coeurs", a-t-il partagé.

La 15è édition du Festival Orientalys, qui met en lumière le pluralisme et l'ouverture culturelle de la métropole canadienne de Montréal, s'est ouverte jeudi et devait se terminer dimanche. Accueilli sur le quai de l'horloge au Vieux-Port en plein coeur de Montréal, ce festival a proposé aux visiteurs et touristes de vivre une expérience sensorielle unique, alliant rythmes, savoir-faire millénaire et inspirations contemporaines.

"Ce rendez-vous artistique est principalement dédié à favoriser le rapprochement entre les cultures orientales et occidentales", a déclaré à la MAP le directeur artistique adjoint du Festival, Matias Ollivier. Selon lui, il s'agit aussi d'une initiative qui rend hommage aux communautés et aux cultures qui se côtoient à Montréal, mais qui ne sont pas médiatisées sur la scène locale.