Afrique: CHAN 2025 - En supériorité numérique, le Maroc s'incline face au Kenya

Le Maroc n'a pas réussi à renverser le match face au Kenya (0-1), pourtant réduit à dix en fin de première période juste après avoir ouvert le score ce dimanche 10 août à Nairobi. Les Lions de l'Atlas restent pour le moment deuxièmes du groupe A, avant le résultat du match entre la Zambie et l'Angola.

Après une entrée en lice réussie contre l'Angola (2-0) le 3 août, le Maroc a chuté de peu face au Kenya (0-1) lors de son deuxième match disputé dans ce Championnat d'Afrique des nations 2025 ce dimanche à Nairobi. Titrés à deux reprises dans le tournoi (2018 et 2020), les Lions de l'Atlas ont été surpris par les Harambee Stars en fin de première période et n'ont ensuite pas réussi à faire la différence pour revenir au score.

C'est à la 42e minute que l'attaquant kényan Ryan Ogam a surgi pour donner l'avantage aux siens (0-1), après s'être joué de la défense marocaine dans sa surface et avoir décoché une frappe puissante au ras du poteau. Mais la joie des Kényans a été de courte durée, puisque le milieu de terrain Chris Erambo a été expulsé dans les minutes suivantes juste avant la mi-temps (45e+4), laissant les Harambee Stars en infériorité numérique pendant toute la seconde période.

Malgré ce lourd désavantage face à des Marocains expérimentés dans la compétition, les Kényans ont résisté pendant les 45 minutes restantes face à des Lions sans solution pour faire déjouer la défense kényane. Le pays hôte de cette édition - aux côtés de l'Ouganda et de la Tanzanie qualifiée hier pour les quarts de finale - a empoché une victoire de prestige devant son public et se retrouve en tête de son groupe avec cependant un match joué supplémentaire.

De son côté, le Maroc reste pour le moment deuxième du groupe A mais n'aura plus le droit à l'erreur lors des deux dernières journées de la phase de poules. Les Lions de l'Atlas affronteront la Zambie le 14 août puis la RDC le 17 août pour arracher leur place en quarts de finale.