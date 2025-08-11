Investisseur engagé et membre du réseau panafricain Afrochampions, Alpha Ousmane Sy milite pour un leadership privé fort au service de la transformation économique du Sénégal. À l'approche du forum Invest FII Sénégal, il appelle à une mobilisation du capital africain autour de projets structurants et transfrontaliers.

Économiste de formation, diplômé en économétrie et finances internationales, Alpha Ousmane Sy a fait carrière à l'international, notamment chez Cotecna à Genève, avant de revenir au Sénégal en 2012. Il investit aujourd'hui dans des secteurs clés comme l'énergie, la logistique et les services industriels. À la tête ou actionnaire de plusieurs entreprises opérant en Afrique de l'Ouest dont Trai Services Limited (Nigeria), SILS S.A. (logistique offshore à Dakar), Sentrak Logistics (logistique pétrolière à Sangomar et GTA), Sénégal Supply Base (première concession portuaire 100 % sénégalaise) ou encore Hydroma (hydrogène naturel) il défend une vision entrepreneuriale tournée vers l'autonomie économique.

Vice-Président du parti Tabax Construire, administrateur du Club des Investisseurs Sénégalais et représentant national d'Afrochampions, il participe activement aux réflexions sur la souveraineté économique régionale. Un forum stratégique pour repositionner le Sénégal Alpha Ousmane Sy voit dans le Fii Sénégal un levier majeur : « Ce forum peut repositionner le pays comme hub d'investissement régional, à condition d'y associer réellement le secteur privé. » Il attend des engagements concrets : plusieurs centaines de milliards de Fcfa en intentions d'investissement, via des deal rooms et des projets bancables. Afrochampions jouera un rôle moteur en mobilisant capitaux panafricains et projets alignés avec la Zlecaf. Revenant sur le Forum sino-sénégalais, il alerte sur une relation commerciale déséquilibrée.

« En 2023, nos échanges avec la Chine ont dépassé 500 milliards Fcfa, mais avec un déficit de plus de 400 milliards pour le Sénégal. » Il appelle à une coopération centrée sur la transformation locale, comme le prévoit le projet stratégique de la « Route des métaux », porté par le gouvernement, qui vise à transformer les ressources minières sur place et créer des milliers d'emplois. « Afrochampions œuvre à faire émerger des champions africains capables d'investir au-delà de leurs frontières », explique-t-il. L'organisation soutient la création de chaînes de valeur continentales et la libre circulation du capital africain. Pour Alpha Ousmane Sy, «le Sénégal doit devenir une plateforme industrielle pour l'Afrique de l'Ouest, capable d'exporter des biens, du savoir-faire et des modèles de gouvernance ».