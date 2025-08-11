Maroc: Déjeuner Marocains de France à Rabat - Un pont entre cultures et engagements

10 Août 2025
Libération (Casablanca)
Par Khaoula Lachguar

La veille du 10 août, date qui célèbre les Marocains du monde, mon camarade et ami Saïd Laatirisse a pris l'initiative d'organiser un déjeuner convivial à Rabat, rassemblant une multitude de personnalités autour d'une même table. Cet événement, qui a mis en lumière les liens entre le Maroc et la France, a été l'occasion d'échanges riches et constructifs.

Les participants, amis de longue date et nouveaux visages, ont partagé des idées et des initiatives visant à renforcer l'amitié franco-marocaine. En effet, au-delà des discussions informelles, cette rencontre a été l'occasion de réfléchir collectivement à la manière d'améliorer la situation des Marocains vivant à l'étranger et plus particulièrement le lien Maroc-France. Ce dialogue à coeur ouvert a permis de mettre en avant les défis auxquels la communauté marocaine en France est confrontée tout en réfléchissant ensemble sur des pistes de solutions.

La présence d'élus franco-marocains de divers bords politiques a ajouté une dimension particulière à cet événement. Leur engagement et leur volonté d'écouter les préoccupations de la communauté marocaine ont été salués par tous. C'était une occasion unique de constater que, malgré les différences politiques, l'intérêt pour le bien-être des Marocains du monde unit ces leaders.

Mon propre échange avec ces élus, ainsi qu'avec des représentants de la société civile et des leaders politiques en France, a été très instructif. En effet, nos discussions ont porté sur des thématiques variées, allant de la promotion de la culture marocaine à l'étranger, à la défense des droits des minorités culturelles et cultuelles en passant par des initiatives visant à encourager la participation politique des Marocains du monde. A ce titre, l'intervention de mon amie Fatima Yadani (membre du bureau politique du PS France) sur l'importance de l'engagement politique des nouvelles générations m'a particulièrement interpellée, un enjeu d'actualité, des deux côtés de la Méditerranée.

Membre du Bureau politique de l'USFP

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.