Maroc: Réunion entre le MEN et les syndicats pour suivre l'application des accords de décembre 2023

Une réunion du Comité supérieur du dialogue social sectoriel entre le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et les cinq syndicats de l'enseignement les plus représentatifs s'est tenue, mercredi dernier, pour faire le point sur la mise en oeuvre des accords des 10 et 26 décembre 2023 ainsi que sur l'application du statut particulier des fonctionnaires de ce Département.

Un communiqué conjoint publié samedi indique que cette réunion, présidée par le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, s'est déroulée en présence de Sadik Rghioui, SG du Syndicat national de l'enseignement - FDT, Miloud Maassid, SG de la Fédération nationale de l'enseignement - UMT, de Mohamed Sghir représentant le SG du Syndicat national de l'enseignement - CDT, de Youssef Allakouch, SG de la Fédération libre de l'enseignement - UGTM et de Abdellah Ghmimat, SG de la Fédération nationale de l'enseignement - FNE.

Y ont également pris part le secrétaire général par intérim du ministère, Houssine Kodad, du directeur des ressources humaines, Mohamed Aderdour, et du directeur de la formation et du développement des compétences, Ahmed El Karimi.

A cette occasion, le ministre a salué le rôle des syndicats dans l'encadrement des enseignants, au service de l'école publique et de l'ensemble de ses personnels, ainsi que l'esprit d'engagement et de responsabilité dont a fait preuve la famille de l'éducation tout au long de l'année scolaire.

Il a aussi affirmé que le ministère, conformément aux Hautes Orientations Royales, est engagé dans la mise en oeuvre de la réforme éducative prévue par la feuille de route 2022-2026 et veille à créer les meilleures conditions pour assurer la réussite de la prochaine rentrée scolaire.

M. Berrada a rappelé les mesures entreprises au niveau central, régional et provincial, portant sur la mise à disposition des infrastructures, équipements, matériels, manuels et programmes dès début septembre, insistant sur l'importance de maintenir un dialogue social sectoriel permanent afin de répondre aux attentes pédagogiques du secteur.

Il a réitéré l'engagement de son département à appliquer les accords de décembre 2023 et le décret relatif au statut particulier des fonctionnaires du ministère, afin de garantir l'adhésion pleine et entière des cadres pédagogiques et administratifs à la réussite des chantiers de réforme éducative.

Lors de la réunion, le secrétaire général par intérim et le directeur des ressources humaines ont présenté un bilan synthétique de la mise en oeuvre des volets organisationnels et administratifs des accords de décembre 2023 et du statut particulier, faisant état d'un rythme d'application en progrès positif.

Le secrétaire général par intérim a exposé les dernières nouveautés de plusieurs dossiers, précisant que le ministère a décidé d'organiser, à partir d'octobre 2025, une formation spéciale au profit des enseignants exerçant en dehors de leur cycle d'origine depuis quatre ans ou plus et n'ayant pas bénéficié de la première session de cette formation. Le département s'est également engagé à rembourser, à compter d'octobre 2025, les montants prélevés sur les salaires des administrateurs pédagogiques "assignés".

Concernant l'indemnité pour zones éloignées (5.000 dirhams), le responsable a expliqué que les résultats de l'étude consacrée à ce dossier devraient être soumis en octobre prochain à la commission technique, pour examen et décision sur leur mise en oeuvre.

Il a aussi noté que le processus de sélection du concours dédié aux titulaires d'un doctorat exerçant dans le secteur de l'Education nationale a atteint un stade avancé, précisant que les services centraux procéderaient à l'annonce des résultats après vérification.

Le ministère a souligné que le traitement des dossiers relatifs à la prise en compte des années de service antérieures des anciens enseignants vacataires est à "un stade avancé", avec l'engagement de régulariser les cas restants. Il s'est également engagé à examiner les situations des animateurs de l'éducation non formelle, des enseignants chargés de combler les déficits et de ceux dans des situations similaires prévues par les deux accords.

Il a en outre promis de publier les résultats définitifs du concours professionnel pour les titulaires de diplômes supérieurs ainsi que du concours d'accès aux centres régionaux et nationaux de formation (administration pédagogique, inspection, orientation et planification éducative), une fois les données finalisées.

Le ministère s'est également engagé à mettre en oeuvre toutes les dispositions des accords de décembre 2023, ainsi que celles du statut particulier des fonctionnaires du département chargé de l'Education nationale, notamment l'examen d'une amélioration de la rémunération des enseignants du primaire et du collège, des cadres spécialisés en éducation et en action sociale, ainsi que des assistants pédagogiques, via une indemnité complémentaire.

Par ailleurs, le ministère oeuvre à faciliter les travaux de la commission permanente de rénovation et d'adaptation des curricula et programmes, afin d'accélérer l'émission de son avis sur la fixation des horaires de travail. Le ministère s'est aussi engagé à régler l'ensemble des arriérés dus aux enseignants mutés entre régions ou au sein de leur région, ainsi qu'à accélérer le paiement des sommes dues aux enseignants recrutés après 2016, précisant que les décisions d'intégration de certains cadres avaient déjà été soumises à la validation du Trésor.

Pour leur part, les syndicats de l'éducation ont insisté notamment sur l'octroi de deux années bonifiées aux inspecteurs des affaires financières lésés par le processus d'intégration, l'affectation de la promotion 2025 dans leurs régions d'origine, la fixation du 1er janvier 2024 comme date d'effet matériel et administratif de l'article 76, et l'application de son dernier alinéa pour inclure la promotion 2024, avec l'ajout de deux années bonifiées dans le grade, y compris dans l'échelon.

Le communiqué conclut qu'il a été convenu entre le ministère et les syndicats de reprendre, début septembre, les réunions de la commission technique afin de poursuivre l'examen des dossiers relatifs aux enseignants, aux administrateurs pédagogiques, aux inspecteurs, aux assistants pédagogiques, aux spécialistes, aux cadres communs, aux responsables de la gestion matérielle et financière, ainsi qu'aux conseillers et planificateurs pédagogiques, et de suivre les autres questions de gestion.