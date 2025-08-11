Burkina Faso: Plan d'actions pour la stabilisation et le développement - Le Kadiogo affiche un taux de 34, 66 % de réalisation

La 2e session du cadre régional de dialogue du Kadiogo a été consacrée à la revue à mi-parcours du Plan d'actions pour la Stabilité et le développement (PA-SD), jeudi 7 août 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de développement, il a été organisé la revue régionale du Kadiogo à mi-parcours, jeudi 7 août 2025, à Ouagadougou. Elle a permis d'examiner et de valider le projet de rapport de performance de la mise en œuvre du Plan d'actions régional pour la Stabilisation et le développement (PA-SD) 2025-2027. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga.

Pour l'occasion, il a remercié la présence de l'assistance à cette session malgré les agendas chargés. « Votre présence révèle votre intérêt et constante disponibilité à œuvrer pour notre région, contribue également de manière considérable à l'atteinte des objectifs du PA-SD », a-t-il poursuivi. À l'entendre, en cette période difficile, marquée par la reconquête du territoire, il s'en voudrait de prononcer ce discours sans avoir une pensée à l'endroit des malades, blessés de guerre et ceux qui nous ont quitté au cours de l'année 2025.

Il a ajouté que dans le cadre de la revue à mi-parcours du PA-SD du Kadiogo, un projet de rapport de performance a été élaboré. « Le processus d'élaboration du projet de rapport s'est voulu participatif. En effet, cela a débuté par la collecte de données auprès des collectivités territoriales, des structures déconcentrées, des ONG, des projets et programmes intervenant dans la région », a-t-il fait savoir M. Bassinga a renchéri qu'il s'en est suivi le traitement des données, l'élaboration du projet de rapport de performance par le secrétariat technique du cadre régional de dialogue et l'examen, la validation du rapport à la présente session.

Selon la directrice régionale de l'économie et de la planification du Kadiogo, Christine Nacoulma, au premier semestre, il a été réalisé 22 produits et 33 autres sont en cours de réalisation. Cela a permis d'avoir un taux de réalisation des 34, 66 %. De ses dires, sur le plan financier, il a été exécuté à 12, 27 milliards F CFA sur une prévision de 30 milliards F CFA. Et, cela a aidé à avoir un taux de 46, 44 %. Elle a fait savoir que les principaux investissements sont situés au niveau de l'éducation, l'institution a pu construire des salles de classes et équiper des lycées. Dans le domaine de la santé, elle a indiqué que des campagnes de vaccination ont été organisées.

En plus, à l'entendre, de l'engrais, des semences (plus 160 tonnes) ont été acquis au profit de producteurs. Tous ces éléments ont permis d'atteindre ce taux relativement satisfaisant de 34,66%. Pour le reste de l'année, Mme Nacoulma a déclaré qu'il est prévu près de 132 produits avec une prévision financière de 18 milliards F CFA. Ainsi, elle a souhaité que l'activité soit dynamique par rapport au premier semestre où les ressources ne suivaient pas. Par ailleurs, elle a nourri l'espoir de voir toutes les communes introduire et obtenir l'autorisation d'investir leurs propres ressources.