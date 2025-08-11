Burkina Faso: Réseau routier - 83,06 km de routes bitumées au 30 juin 2025

Le Cadre sectoriel de dialogue des départements des infrastructures, des transports, de la communication et de l'habitat (CSD/ITCH) a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année 2025 sur le thème : « Accès aux logements décents au Burkina Faso: défis et perspectives », vendredi 8 août dernier, à Ouagadougou.

La deuxième session du Cadre sectoriel de dialogue des départements des infrastructures, des transports, de la communication et de l'habitat (CSD/ITCH), instance décisionnelle du Plan d'actions de Stabilisation et de développement s'est tenue, vendredi 8 août dernier, à Ouagadougou.

Ceci afin d'apprécier les réalisations des secteurs respectifs au 30 juin 2025. Des réalisations exécutées au 30 juin 2025, on note selon le CSD/ITCH, le bitumage de 83,06 km de routes, le renforcement/réhabilitation de 25,91 km de routes, l'entretien courant de 4 346 km de routes classées, de 834 km de pistes rurales et de 35 km de voirie, l'aménagement de 282,9 km de pistes rurales, le contrôle de 135 938 véhicules poids lourds, l'interconnexion de 12 nouveaux bâtiments de 13 collectivités territoriales et de 9 juridictions, le géoréférencement de 11 localités, la construction de 150 logements sociaux, 68 logements économiques et 300 logements au profit des personnes déplacées internes, la délivrance de 109 avis environnementaux.

Ainsi, les acteurs ont d'une part analysé les faiblesses, identifier les difficultés rencontrées et d'autre part apporter les mesures correctives nécessaires afin d'atteindre efficacement les objectifs assignés. Pour ce faire, les membres du cadre sectoriel de dialogue ont mené la réflexion sur le thème : « Accès aux logements décents au Burkina Faso : défis et perspectives ». Pour le président du CSD/ITCH, le ministre des infrastructures et du désenclavement, Adama Luc Sorgho, « à cette session, nous avons examiné et adopté le projet de rapport de performance au 30 juin 2025 et le Plan d'actions pour la Stabilisation et le développement 2025-2027 révisé de notre secteur ».

Il s'est agi de mettre en lumière une des actions prioritaires de notre secteur, notamment « l'action 3070 relative à l'amélioration de l'accès des ménages aux logements décents ». L'accès au logement au centre des réflexions D'où, selon le ministre Sorgho, le choix de se pencher sur le thème : « Accès aux logements décents au Burkina Faso : défis et perspectives ».

À en croire, l'objectif de cette session a été de poser un diagnostic rigoureux de la situation, afin d'identifier des pistes de solutions adaptées pour améliorer l'accès des ménages aux logements décents au Burkina. A l'entame des travaux, deux présentations ont fait l'objet de communication. La première était du directeur de la promotion du logement, Issoufou Konaté. Elle a porté sur le « Rapport de performance au 30 juin 2025 du CSD-ITCH ». Et, la seconde de la directrice des études statistique et sectoriel du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, était relative au « Rapport de performance pour la stabilisation et le développement du secteur ITCH 2025-2027 révisée. Au terme des travaux de la deuxième session ordinaire consacrée à la revue à mi-parcours du CSD/ITCH, les participants ont été exhortés à redoubler d'effort dans l'exécution de leurs missions pour que les infrastructures de transport, de communication et de l'habitat puissent jouer pleinement leur rôle dans la transformation structurelle de l'économie et du développement durable au Burkina.