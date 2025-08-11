Burkina Faso: Initiative présidentielle « Faso Mêbo » - Les employés de Houndé Gold Operation apportent 80 tonnes de ciment

Les travailleurs de la mine, Houndé Gold Operation, filiale du groupe Endeavour Mining, ont remis, vendredi 8 août 2025, à Bobo-Dioulasso, 80 tonnes de ciment et un million F CFA en carburant à l'Initiative présidentielle « Faso Mêbo ». En plus du don, les travailleurs de la mine de Houndé dans la province du Tuy, ont participé à la pose de pavés dans la ville de Sya.

Les Burkinabè continuent d'affluer sur le site du siège de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo au village artisanal au secteur 14 de Bobo-Dioulasso, pour, soit apporter leur contribution ou pour participer aux travaux de confection ou de pose de pavés. Vendredi 8 août 2025, sous une fine pluie, ce sont les travailleurs de la mine Houndé Gold operation, l'une des plus importantes exploitations aurifères du pays, située à Houndé dans la province du Tuy, région du Guiriko (ex-Hauts-Bassins), qui étaient sur les lieux.

Ils étaient accompagnés des autorités de la localité dont le haut-commissaire du Tuy, Issaka Segda. Les employés de la mine de Houndé ont remis au capitaine Mamadou Hema, responsable du volet embellissement de l'Initiative Faso Mêbo à Bobo-Dioulasso, 80 tonnes de ciment et un bon de carburant d'une valeur d'un million F CFA. Pour le porte-parole des donateurs du jour, Albouri Ben Rachid Barry, l'Initiative Faso Mêbo attire de l'engouement et Houndé Gold Operation, entreprise citoyenne, ne peut rester en marge de cette mobilisation. C'est pour cela, les employés de la mine qu'ils soient nationaux ou expatriés ont fait des cotisations pour aider Faso Mêbo.

« C'est notre manière de participer au développement endogène prôné par les plus hautes autorités et de montrer que chaque citoyen, chaque structure, peut apporter sa pierre à l'édifice. Le développement est l'affaire de tous, et chaque contribution, aussi minime soit-elle, commence toujours par un engagement sincère sur le terrain », a souligné Ben Rachid Barry. Il a invité tout un chacun à faire pareil. Le haut-commissaire du Tuy qui est venu soutenir ces travailleurs les a remerciés pour cet élan de solidarité. « Nous disons merci aux travailleurs pour cet élan de solidarité pour avoir pensé à la construction de la patrie en apportant 80 tonnes et un million F CFA en carburant. Notre présence est de les encourager et de les galvaniser », a laissé entendre Issaka Segda. Il a souhaité que les autres structures de la province du Tuy emboitent le pas aux employés de la mine de Houndé. Après la remise du don, les travailleurs se sont déportés sur des sites de pose de pavés pour participer aux travaux.