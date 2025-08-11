Burkina Faso: Forces armées nationales - 74 sous-officiers reçoivent leurs épaulettes de sous-lieutenants

La cérémonie de sortie de la première promotion des élèves officiers de la promotion spéciale a eu lieu, vendredi 8 août 2025, à Ouagadougou.

Le rang des Forces armées nationales enregistre de nouvelles compétences. Après deux mois de formation, 74 sous-officiers de spécialités diverses, issus des rangs de la brigade spéciale d'intervention rapide, de l'armée de terre, de la Gendarmerie nationale, du groupement central des armées, de l'Armée de l'air et de la Brigade nationale de sapeurs pompier élèves sous-officiers de la première promotion spéciale de l'Académie militaire Georges-Namoano, sont prêts à défendre l'intégrité du territoire. Ils ont reçu leurs épaulettes de sous-lieutenants, vendredi 8 août 2025, à Ouagadougou.

Ce grade fait d'eux, des chefs de sections qu'ils doivent assumer avec dévouement. À l'issue des modules qui leur ont été administrés, selon le Chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba, ces sous-lieutenants présentent tous, des résultats satisfaisants, permettant de les déclarer aptes à tenir leur emploi de chef de sections au sein des Forces armées nationales.

« Je tiens à saluer l'encadrement et les instructeurs qui ont contribué à façonner ces jeunes officiers. Aux familles ici présentes, je rends un hommage appuyé car derrière chaque militaire, il y a une mère, un père, un frère, une sœur, une épouse fière. Votre soutien est une force invisible mais très importante et ce ne sont pas ces jeunes sous-lieutenants qui me contrediront... », a-t-il déclaré. Pour le Chef d'état-major de l'Armée de terre, ils changent de catégorie, certes, mais le contexte de lutte contre le terrorisme demeure. Les sous-lieutenants doivent répondre aux attentes placées en eux par les Forces armées nationales.

« Nous promettons de ne trahir cette confiance... »

Ils sont appelés aussi à faire honneur à la confiance placée en eux par les plus hautes autorités et le peuple burkinabé tout entier. Il a, en outre, signifié que leurs décisions, leurs réactions et leur leadership devront toujours être guidés par l'essence de l'honneur militaire et par l'amour du drapeau. « Jeunes sous-lieutenants, cette promotion à titre exceptionnel n'est pas seulement un grade mais un témoignage de la détermination et du sacrifice dont vous avez fait preuve de par le passé pour la défense de notre territoire national et la protection de nos populations. Cette reconnaissance vous oblige à plus d'ardeur au combat, plus d'exemplarité et plus d'engagement », a-t-il lancé.

A l'image des autres composantes des Forces armées nationales, le Chef d'état-major de l'Armée de terre a rappelé que l'armée de terre est résolument engagée dans un processus de modernisation, d'amélioration continue des sites de formation et de réadaptation des modules enseignés. Tout en témoignant sa gratitude à la hiérarchie militaire, l'élévation au rang d'officier, a indiqué le délégué de la première promotion des élèves officiers de la promotion spéciale, le sous-lieutenant Ismaël Ouédraogo, n'est pas seulement une reconnaissance du passé, mais un appel à l'avenir.

Un avenir de discipline, de loyauté, de sacrifice et de combattivité au service du peuple burkinabè et sous la direction éclairée du chef suprême des armées. Ces semaines de formation, a poursuivi le délégué de la promotion, ont permis de cultiver et de forger en eux, des attitudes physiques, intellectuelles et surtout opérationnelles pour être des meneurs d'hommes. « Nous avons, grâce au programme d'instruction, appris et renforcé nos connaissances sur la tactique, l'armement, la manœuvre inter-arme, l'emploi des appuis, l'emploi pratique de drones, la lutte anti-drone, la technique d'action immédiate, les combats pédestres et motorisés, les combats des localités, la topographie, le secourisme au combat et la psychologie du commandement », a-t-il relevé.

Pétris de compétences, ces officiers ont désormais une vision éclairée du chef militaire, prêt à l'engagement opérationnel et à relever les défis actuels. Plus que jamais, engagés et déterminés à défendre les couleurs nationales, ces officiers, selon leur délégué de promotion, promettent de ne pas trahir cette confiance.