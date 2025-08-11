Burkina Faso: Des militaires kidnappés par le Jnim appellent à négocier pour leur libération

Une vidéo datée du samedi 9 août 2025 montre des soldats burkinabè qui appellent les autorités militaires du pays à négocier avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), pour obtenir leur libération. La vidéo de plusieurs minutes a été diffusée samedi soir sur les réseaux sociaux et dans plusieurs groupes de messagerie.

Les images montrent plusieurs personnes portant la tenue des forces armée armées du Burkina Faso, assises à même le sol devant une porte. Chacun des 21 soldats donne son numéro de matricule, son camp d'origine, son lieu d'affectation et le jour de sa capture.

Le premier à prendre la parole est le plus gradé. Il se présente comme un sous-lieutenant déployé à Fada N'Gourma, sur la base militaire de Foutouri, dans le cadre des opérations de sécurisation de la région de l'Est. Il affirme avoir été capturé le 25 juillet dernier, au cours de l'attaque de sa base.

Le sous-lieutenant Sansan Maxime Poda demande aux autorités burkinabè d'entrer en contact avec le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, pour « discuter des conditions de leur libération ». « Nous demandons à ce que vous fassiez tout votre possible », insiste-t-il.

Aucun bilan officiel n'a été communiqué après l'attaque de la base militaire de Foutouri. Plusieurs sources avaient fait état de la prise de cette base, évoquant plusieurs morts et du matériel pillé par les assaillants. De source sécuritaire, environ 250 soldats étaient présents ce jour-là, mais on ne sait pas exactement combien ont réussi à s'échapper.