Maroc: 30 députés marocains dans le viseur de la justice pour corruption

Au Maroc, jamais un parlement n'avait compté autant d'élus dans le viseur de la justice : 30 députés, majorité et opposition confondues, sont poursuivis ou ont été condamnés pour corruption, détournement de fonds ou autres délits financiers depuis 2021. Un record qui alimente les sarcasmes sur les réseaux sociaux et relance le débat sur la probité des représentants.

Dernier à faire son entrée dans ce funeste club : Mohamed Karimine, député-maire de Bouznika, membre du parti l'Istiqlal, condamné le 29 juillet à sept ans de prison pour dilapidation de deniers publics et abus de pouvoir. Son parti compte deux autres élus sanctionnés.

Record dans le parti du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch

Mais c'est le Rassemblement national des indépendants, formation du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, qui détient le triste record : huit députés concernés. Parmi eux, Mohamed Boudrika, cinq ans ferme pour malversations, et Rachid El Fayek, condamné pour traites d'êtres humains et viol.

Le Parti Authenticité et Modernité affiche lui aussi quatre députés dans le collimateur, sans compter Saïd Naciri, poursuivi dans l'affaire du « Pablo Escobar du Sahara ». À l'opposition, quatorze élus issus de cinq partis sont impliqués, dont quatre à l'Union socialiste des forces populaires et à l'Union constitutionnelle.

Jamais une législature n'avait enregistré une telle accumulation de dossiers. Plusieurs rapports avaient pourtant alerté, avant les législatives de 2021, sur le risque d'élire des candidats au passé judiciaire trouble. Pour certains, ces affaires révèlent au contraire une justice qui ose enfin agir. Des ONG de défense des deniers publics appellent à maintenir, voire à renforcer, cette dynamique.