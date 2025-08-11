Congo-Brazzaville: Le processus électoral en ordre de marche avant la présidentielle de mars 2026

Le gouvernement congolais a fixé, dans un arrêté daté du 7 août, les dates de révision des listes électorales sur l'ensemble du territoire national, puis celles de la tenue de la prochaine élection présidentielle, à laquelle le président sortant est autorisé à participer, selon la Constitution.

Selon l'arrêté du ministère de l'Intérieur, l'opération de révision des listes électorales va se dérouler du 1er septembre au 30 octobre 2025. Le même texte précise que l'élection présidentielle se tiendra le 22 mars 2026. Les militaires voteront cinq jours avant...

En 2021, le Congo avait enregistré un corps électoral de 2 millions 645. 000 électeurs. Le taux de participation était de 67%.

Pour le scrutin à venir, deux personnalités ont déjà exprimé leurs intentions d'y participer : Destin Gavet, président du Mouvement républicain, a été investi par son parti en janvier. L'ancien chef rebelle, Frédéric Bintsamou, connu sous le nom du Pasteur Ntumi, investi ce 19 juillet, portera bien les couleurs de son parti, le Conseil national des républicains (CNR).

Côté Parti congolais du travail (PCT) les partisans appellent déjà le président sortant Denis Sassou Nguesso, à se représenter. Le prochain congrès du PCT sera organisé en fin d'année et devra se prononcer sur son investiture pour un cinquième mandat.