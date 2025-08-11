Congo-Kinshasa: Journée des peuples autochtones - Le savoir-faire des pygmées mis en lumière à Kongolo

A l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, célébrée le 9 août, le consortium Université de Lubumbashi, la Confédération nationale des producteurs du Congo et Caritas Congo, dans le cadre du projet Renforcement des capacités des organisations de la société Civile pour faciliter l'accès à la terre, (RECAPTER), ont organisé une série d'activités dans le village Kaseya, situé dans le secteur des Balubas, territoire de Kongolo, dans le Tanganyika.

Ces activités avaient pour objectif de mettre en lumière le savoir-faire des pygmées, notamment à Kongolo, dans un contexte national de valorisation et de protection des droits et des cultures des peuples autochtones en République démocratique du Congo (RDC).

Le projet RECAPTER est mis en oeuvre dans 10 territoires du Grand-Katanga, dont le territoire de Kongolo.

Lors de la cérémonie, les organisateurs ont visité des stands d'exposition de produits locaux issus des savoirs traditionnels pygmées, notamment des remèdes à base d'arbres et de racines. Micky Bikiri, chef de programme à Caritas Congo, s'est réjoui de la richesse de ces connaissances : « Avec leur savoir-faire, ils génèrent des revenus à travers la production locale. Ils nous ont démontré leurs capacités, et c'est une belle démonstration. Nous les encourageons à valoriser cela, car c'est une source de revenus non négligeable. »

Banza Motema, représentant de la communauté pygmée du village Xavier, a exprimé sa gratitude :

« Caritas Congo nous a sortis de la brousse. Aujourd'hui, nous vivons dans des maisons en tôle, nous cultivons, nous élevons des volailles, et nos enfants vont à l'école grâce à leur soutien. »