Burkina Faso: Ceinture verte de Ouagadougou - Le ministère en charge des mines met en terre 1 000 plants

Le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières a organisé une journée de reboisement au cours de laquelle l'institution a planté 1 000 arbres dans la ceinture verte, au quartier Zongo de Ouagadougou, samedi 9 août 2025.

Le Burkina s'est inscrit dans une dynamique de reforestation et de lutte contre les changements climatiques. Dans ce sens, il a tenu la VIIe édition de la Journée nationale de l'arbre (JNA) en juin dernier sur le thème : « Plantes médicinales : source de résilience sanitaire et climatique des communautés. Ces actions se sont poursuivies, samedi 9 août 2025, à travers une journée de plantation d'arbres au quartier Zongo de Ouagadougou. 1 000 plants, notamment des espèces médicinales, ont été mis en terre, illustrant la volonté de conjuguer action écologique et préservation du savoir traditionnel. Placé sur le thème : « Un engagement citoyen du secteur minier », l'évènement a connu la présence du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, celui de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, ainsi que plusieurs personnalités.

Le ministre Yacouba Zabré Gouba a indiqué que le thème de la VIIe édition met en lumière l'importance des plantes médicinales, à la fois pour la santé des populations et pour l'adaptation aux changements climatiques. Il a affirmé que ces ressources naturelles, piliers de la médecine traditionnelle, permettent de soigner un large éventail de maladies, y compris les plus graves, et peuvent aussi jouer un rôle préventif. Reconnaissant la contribution du secteur de l'Énergie, des Mines et des Carrières au développement économique et social du Burkina, le ministre a insisté sur la nécessité d'intégrer les préoccupations environnementales au cœur des politiques publiques.

Il a plaidé pour la promotion de pratiques minières responsables et pour la réhabilitation systématique des sites exploités. Il a également encouragé la collaboration entre les acteurs du secteur, le ministère en charge de l'environnement, les collectivités et les communautés locales afin de préserver le patrimoine naturel et culturel du pays. M. Gouba a appelé chaque citoyen à devenir un acteur de reboisement et de la protection de l'environnement, afin de construire un avenir et un développement économique durable.

Un engagement salué

Quant au ministre chargé de l'Environnement, Roger Baro, il a exprimé sa satisfaction pour cette mobilisation enregistrée autour de l'initiative conjointe avec le ministère en charge des mines. « Nous remercions le ministre chargé des Mines pour son engagement et la mobilisation de ses collaborateurs, et nous espérons qu'en 2026, un troisième bosquet verra le jour avec d'autres partenaires », a-t-il déclaré. Il a insisté sur l'importance de préserver la ceinture verte, avertissant que toute occupation illégale de cet espace devra cesser. « La ceinture verte a pour vocation première la verdure.

Nous avons commencé à y implanter des bosquets et, face à toute installation non autorisée, nous procéderons à des déguerpissements », a-t-il prévenu. Le ministre Baro a invité les occupants illégaux à libérer les lieux avant que la ceinture verte ne les englobe. Le représentant de la chambre des mines, Souleymane Boly, a exprimé sa profonde gratitude envers le ministre chargé des Mines, d'avoir intégré le secteur minier dans cette initiative environnementale. Cette collaboration, a-t-il souligné, illustre la volonté commune de créer un front uni entre les acteurs publics et privés pour relever ensemble les défis environnementaux.

M. Boly a salué l'engagement des sociétés minières, des sous-traitants et des fournisseurs pour soutenir cette initiative. « Cette forte mobilisation témoigne d'un engagement collectif à mener les opérations minières dans le respect strict des normes environnementales et à minimiser l'empreinte écologique. Pour pérenniser cette action, il a insisté sur la nécessité d'établir des mécanismes de préservation et de valorisation du site.