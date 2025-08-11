Burkina Faso: Culture de la citoyenneté - Une conférence pour rallumer la fibre patriotique à Ouahigouya

La coordination de l'Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), en collaboration avec le ministère en charge des droits humains, a organisé, jeudi 7 août 2025 à Ouahigouya, une conférence publique sur l'engagement patriotique, le civisme et la cohésion sociale.

Le gouvernement burkinabè est résolument engagé dans une dynamique de reconquête, non seulement de l'intégrité du territoire national mais aussi et surtout de la souveraineté, de la véritable indépendance et de la culture afin d'asseoir les bases d'une nation solide et de raffermir la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Après Ouagadougou (Kadiogo) et plusieurs autres régions, c'est au tour de celle de Yaadga (ex-Nord) d'accueillir la grande conférence publique sur l'engagement patriotique, la culture de la citoyenneté et la promotion de la cohésion sociale, jeudi 7 août 2025, à Ouahigouya.

L'activité a ainsi mobilisé les forces vives de la région, leaders coutumiers et religieux, membres des organisations de la société civile, responsables des organisations non gouvernementales et fils et filles de la région venus des quatre provinces de la région de Yaadga ainsi que d'autres régions du pays. Trois communications développées en langue nationale mooré ont marqué les échanges.

La première a porté sur le civisme et la citoyenneté, la deuxième, sur le patriotisme et la participation citoyenne et la dernière sur la culture de la paix et de la cohésion sociale. Pour le coordonnateur technique de l'Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), Dominique Conombo, la tenue de cette conférence s'inscrit dans une volonté des plus hautes autorités de l'Etat, au premier rang desquelles le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de renforcer le socle de notre vivre-ensemble national à travers le dialogue, la sensibilisation et la mobilisation citoyenne. « Le développement communautaire, pour être durable et inclusif, doit nécessairement s'appuyer sur une société cohésive, unie autour des valeurs de respect, de solidarité, de justice et de responsabilité », a-t-il signifié. Rendre aux Burkinabè leur vraie indépendance Pour sa part, le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a salué la forte mobilisation de la population qui témoigne de la volonté de tous de construire un Burkina de paix et de cohésion sociale.

Il a livré également le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lors du lancement officiel des conférences publiques sur la citoyenneté, l'engagement patriotique, la culture de la paix et de cohésion sociale dans les 17 régions du Burkina Faso. « Il nous incombe de travailler résolument de sorte que la jeunesse burkinabè soit bien préparée, non seulement sur le plan de l'acquisition du savoir et savoir-faire, mais aussi surtout pour qu'elle s'approprie nos valeurs cardinales et les incarne au quotidien en tous lieux et en toutes circonstances », a-t-il dit. Invité spécial de la cérémonie, le commandant de la 2e région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, a appelé les filles et fils de la région de Yaadga et du Burkina tout entier à être de vrais patriotes.

« La Révolution progressiste populaire conduite par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, vise à rendre aux Burkinabè leur vraie indépendance et permettre aux filles et fils du pays de vivre dignement. Pour cela, il faut que chacun place l'intérêt général au-dessus de tout intérêt personnel », a-t-il souligné. Il a conclu en les invitant à un changement de comportement, pour accompagner de façon honnête les autorités, les FDS et les VDP dans la mission de reconquête du territoire national afin que le pays des Hommes intègres retrouve sa paix d'antan.