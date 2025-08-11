Burkina Faso: Concours directs 2025 - Le ministre Mathias Traoré inspecte les dernières épreuves à Manga

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a effectué, le dimanche 10 août 2025, une visite à l'école communale de Manga, dans la région du Nazinon, pour constater le déroulement des dernières épreuves des concours directs de la session de 2025.

Débutée le 1ᵉʳ août, la session 2025 des concours directs de la Fonction publique entamait sa phase finale, ce dimanche 10 août 2025, sur toute l'étendue du territoire national. Pour s'assurer du bon déroulement de cette étape ultime, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, s'est rendu dans les locaux de l'école communale de Manga, dans la région du Nazinon qui abritait l'un des centres de composition. Accompagné de ses proches collaborateurs et d'une délégation d'autorités locales dont la gouverneure du Nazinon, Yvette Nacoulma, le ministre a parcouru plusieurs salles de composition, échangé avec les acteurs avant de procéder à l'ouverture de l'enveloppe contenant l'épreuve de recrutement des éducateurs de la petite enfance.

A l'issue de sa visite, Mathias Traoré a exprimé sa satisfaction. « Le premier motif de satisfaction est que tout se déroule bien pour cette dernière journée de composition », a-t-il déclaré, précisant avoir été rassuré par des candidats dont certains étaient déjà à leur sixième épreuve depuis le début de la session. Le deuxième motif de satisfaction, a-t-il poursuivi, est que « malgré quelques incidents enregistrés sur le plan national, ceux-ci ont été maitrisés, ce qui a permis de poursuivre les épreuves sans interruption ».

Appel à plus d'intégrité et d'honnêteté

Au sujet des incidents constatés, Mathias Traoré a confié que les présumés auteurs de fraude ont, entre autres, été pris après des tentatives de fuites de copies ou de leur scannage à travers des lunettes. Pour prévenir ces comportements repréhensibles, il a exhorté l'ensemble des candidats à faire davantage, preuve d'intégrité et d'honnêteté, notamment en ce dernier jour de composition des épreuves. « Je les invite aussi à redoubler d'effort afin que nous puissions avoir des candidats qui soient à la hauteur des attentes des fonctionnaires d'Etat que nous recherchons », a-t-il ajouté. La secrétaire générale de la région du Nazinon, Abibata Bamouni, présidente du comité régional d'organisation des concours, s'est félicitée de la visite du ministre et des encouragements adressés à l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation des concours.

Elle a indiqué qu'à l'échelle régionale, les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions, excepté quelques incidents mineurs liés à des retards ou au non-respect de consignes par certains candidats. « C'est vrai qu'il nous reste une dernière épreuve ce soir, mais nous pouvons déjà dire, sans trop se tromper que tout s'est très bien passé, au niveau de la région du Nazinon », a-t-elle affirmé. Saluant par ailleurs l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus au niveau local, Abibata Ouo Bamouni a, du reste, reconnu les efforts des candidats du Nazinon qu'elle juge, également, de plus en plus respectueux des consignes.