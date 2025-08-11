Ile Maurice: La MSAW et la police démantèlent un élevage illégal à Port-Louis

Une intervention musclée a eu lieu hier matin à Port-Louis Ouest, à la suite d'une plainte faisant état de la présence de chiens classés «dangereux» errant dans le quartier et ayant attaqué l'animal d'un particulier. Sous la supervision du directeur de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW), Tinagaren Govindasami, et avec l'appui des forces de l'ordre, une descente a été menée sur place.

Munis d'un mandat de perquisition délivré par un magistrat, les officiers ont pu accéder légalement à la propriété visée par la plainte. Les agents de la MSAW y ont découvert un élevage illégal de chiens appartenant à une race figurant sur la liste officielle des dangerous dogs, dont la reproduction est formellement interdite à Maurice. Plusieurs animaux de race ont été saisis et pris en charge par les services compétents.

L'opération, qui s'est déroulée sans incident majeur, a mobilisé plusieurs unités de la police, dont la Criminal Investigation Division, la Special Support Unit et la Dog Section Unit. La MSAW a exprimé sa gratitude envers ces équipes pour leur collaboration et leur soutien logistique, qui ont permis le bon déroulement de l'intervention. L'affaire a été confiée à la police et fait l'objet d'une enquête approfondie. Les autorités entendent remonter la filière de cet élevage clandestin afin d'identifier toutes les personnes impliquées.

La MSAW a par ailleurs tenu à adresser un message ferme aux éleveurs illégaux : des opérations ciblées et renforcées seront menées à travers le pays pour mettre un terme à ce type de pratiques, qui représentent à la fois un danger pour la sécurité publique et une violation grave des lois sur le bienêtre animal.

Pour rappel, l'article 36(6) de l'Animal Welfare Act prévoit des sanctions sévères pour les contrevenants. Toute personne reconnue coupable d'élevage illégal de chiens dangereux risque une amende pouvant atteindre Rs 500 000 ainsi qu'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans. Les autorités appellent le public à signaler toute situation suspecte afin de prévenir les risques et de protéger à la fois les citoyens et les autres animaux domestiques.