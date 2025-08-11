Ile Maurice: Des travaux pour lutter contre l'érosion

Des travaux effectués sur la plage devant un hôtel de la côte est suscitent l'indignation des pêcheurs.

Dans une vidéo relayée sur la page Facebook d'Alain Malherbe, on les voit dénoncer l'ampleur des interventions. Or, l'établissement possède bien une licence EIA, délivrée le 10 juillet 2024 pour Construction of Groynes, Breakwaters, Revêtements and Beach Reprofiling. Contacté, Alain Malherbe, expert maritime - en consultation avec les pêcheurs - nous explique : «Ce n'est pas une construction, ils sont en train de démolir la plage».

Le ministère de l'Environnement, de son côté, confirme avoir effectué une visite sur le site le 6 août dernier, à la suite d'une plainte reçue, et avoir dressé un constat. Il indique que toutes les conditions de la licence EIA - y compris les consultations avec les pêcheurs et les usagers de la mer de la région - sont respectées. Toujours selon les précisions fournies par le ministère, le sable utilisé ne provenait pas de la mer mais de stocks situés à l'intérieur des terres.

De plus, des écrans géotextiles ont été installés pour éviter l'entraînement de sédiments. Ensuite, un panneau informatif a été mis en place pour tenir le public au courant, tandis que la zone de travaux a été délimitée pour des raisons de sécurité, avec un accès alternatif aménagé. Le ministère de l'Environnement précise : «Dans un esprit de concertation, tous les travaux ont été interrompus. Des discussions sont en cours entre le promoteur et les pêcheurs afin de parvenir à un accord. Les travaux ne reprendront qu'une fois cet accord conclu, ouvrant ainsi la voie à une solution partagée.»

Il faut noter que l'hôtel devra déposer des rapports trimestriels sur l'état de l'écosystème marin et la qualité de l'eau du lagon ainsi qu'un nouveau modèle hydrodynamique annuel du site du projet, auprès du ministère de l'Agro-industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'Économie bleue et de la Pêche. Ces mesures visent à assurer un suivi rigoureux de l'impact environnemental et à garantir la protection durable du littoral.