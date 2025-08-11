Ile Maurice: Place au témoignage de la police et du commissaire des prisons

Les auditions menées par le Fact-Finding Committee (FFC) de la National Human Rights Commission (NHRC) à la prison de Melrose entrent dans leur phase finale.

Après avoir recueilli les témoignages des détenus et du personnel médical à la suite des incidents du 17 juillet, le comité s'apprête à entendre les forces de l'ordre et le commissaire des prisons. «On termine les auditions cette semaine. On a écouté la version des prisonniers, maintenant c'est au tour de la police et du commissaire des prisons», a déclaré le president de la NHRC, Me Satyajit Boolell, SC.

Dans un communiqué diffusé le 8 août, la NHRC a indiqué que le FFC a déjà entendu l'officier responsable de l'établissement le jour des faits, puis s'est déplacé à la prison de Melrose pour interroger directement les prisonniers concernés ainsi que le personnel médical. Le 19 juillet, Touria Prayag, membre de la division Droits de l'Homme de la NHRC, s'était rendue sur place à la suite des protestations des familles, qui réclamaient le transfert des blessés vers des hôpitaux. Elle avaient recueilli des témoignages confidentiels de détenus présentant des blessures, tout en précisant qu'il ne lui appartenait pas d'en déterminer l'origine.

Lors d'une Private Notice Question à l'Assemblée nationale le 22 juillet, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a estimé que cette visite, effectuée à l'initiative de Touria Prayag, avait été faite «de bonne foi», soulignant son passé de journaliste et son souci d'évaluer directement la situation. L'incident du 17 juillet aurait nécessité l'intervention de la Special Mobile Force et de la Correctional Emergency Response Team pour rétablir l'ordre. Affaire à suivre.