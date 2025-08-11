Ile Maurice: Enquête après des faits présumés sur deux fillettes

10 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Une plainte a été consignée hier, à la suite de comportements présumés inappropriés à l'encontre de deux mineures âgées de 3 et 4 ans, survenus la veille à Quatre-Soeurs.

Selon nos informations, un homme d'environ 55 ans, locataire du domicile familial, se serait livré à des actes répréhensibles envers les deux enfants dans la soirée du 8 août, vers 23 heures.

Une des mineures a été surprise en train de protester à haute voix, ce qui a conduit la mère à intervenir. L'homme aurait été vu par la suite en train de toucher une des enfants dans une pièce de la maison. Plus tard dans la nuit, un autre témoin présent sur place aurait observé des attouchements supplémentaires sur la plus jeune enfant. Les deux filles ont été immédiatement conduites à l'hôpital pour des examens médicaux et un suivi approprié. Les autorités policières ont lancé une enquête pour faire toute la lumière sur cesfaits graves.

