Ile Maurice: Le Mauricien Abel Thésée affronte ce dimanche Beka Jgarkava, l'un des géants du bras de fer

Fort d'une année 2024 couronnée par une médaille de bronze aux Jeux d'Afrique et une 14e place au bras droit lors des Championnats du monde, Abel Thésée s'est rendu en Géorgie depuis le début de cette année pour poursuivre son apprentissage du bras de fer de haut niveau.

Ce dimanche 10 août, il relèvera son plus grand défi en affrontant le Géorgien Beka Jgarkava lors de sa première Vendetta.

S'il a commencé la discipline en octobre 2023, Abel Thésée a parcouru un long chemin en près de deux ans, devenant le premier médaillé mauricien au bras de fer aux Jeux d'Afrique, avant d'effectuer une première participation aux Championnats du monde. Malgré ces belles réussites, le ferriste de 32 ans a souhaité se donner les moyens d'aller plus loin.

«Lors des Championnats du monde, je logeais dans le même hôtel que l'équipe de Géorgie. Ils m'ont vu combattre et m'ont dit que j'étais fort, mais que je manquais de technique. Ils m'ont alors invité à venir m'entraîner avec eux. À l'époque, je n'y avais pas vraiment prêté attention, mais en début d'année, j'ai décidé de tout quitter pour partir apprendre», confie l'ex-Elite Strength and Conditioning coach du High Performance Center de Côte-d'Or.

L'affiche de la Vendetta de ce dimanche.

Connaître son adversaire et ne pas avoir peur d'affronter n'importe qui : c'est ce qu'Abel Thésée est allé chercher à Tbilissi, capitale de la Géorgie, où l'on trouve la plus forte concentration de champions d'Europe et du monde au kilomètre carré. Le Mauricien s'entraîne notamment au centre de fitness Pro Fitness Dighomi, sous la direction de Zura Iremashvili et avec les conseils de Gocha Sitchinava.

Le ferriste mauricien a également pu s'entraîner à l'Armwrestling Academy, où il a côtoyé de grands noms de la discipline tels que Luka Tsinadze (double champion du monde), Luka Sitchinava, ou encore Guka Mezvrishvili, lui aussi champion du monde. Il a également échangé avec Genadi Kvikvinia, six fois champion du monde, et Nika Chomakhavili, deux fois champion d'Europe.«Je bénéficie ici d'une expérience inestimable. Ils m'ont vraiment adopté malgré le fait que je sois le seul non-Géorgien, et ils tiennent à m'aider», affirme Abel Thésée, qui commence à voir ses efforts porter leurs fruits. En effet, en juin, lors de sa première compétition semi-professionnelle, il a réussi à terminer à la 5e place sur 25 ferristes.

Cette performance a marqué les esprits et a conduit à cette première Vendetta contre Beka Jgarkava. «C'est lui qui a demandé à m'affronter lors de cette Vendetta, où il faudra remporter trois manches sur le même bras, le bras droit. C'est un adversaire plus lourd, plus grand, plus costaud et surtout plus expérimenté», souligne le Mauricien, toujours soutenu par Optimum Nutrition de Nutricorp, qui se dit prêt à en découdre.