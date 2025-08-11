Ile Maurice: Vallé Advenature Park prolonge l'entrée gratuite pour les enfants jusqu'au 17 août

Les vacances scolaires prennent une tournure encore plus réjouissante pour les familles mauriciennes. Vallé Advenature Park, situé dans le sud de l'île, a décidé de prolonger jusqu'au dimanche 17 août son offre spéciale : l'entrée gratuite pour tous les enfants âgés de 11 ans et moins, à condition d'être résidents mauriciens.

Depuis deux semaines, cette mesure attire de nombreux visiteurs, séduits par l'opportunité de découvrir l'un des plus beaux patrimoines naturels du pays. Niché dans la région la plus verte de Maurice, le parc s'étend sur 450 arpents et recèle des trésors uniques.

Parmi ses incontournables, la célèbre terre aux 23 couleurs, résultat spectaculaire de phénomènes géologiques rares, fascine petits et grands. Les visiteurs peuvent également admirer plusieurs cascades, certaines nichées au coeur d'une forêt endémique préservée. Les sentiers qui sillonnent le domaine permettent d'observer des arbres centenaires et une flore variée, offrant une immersion totale dans la biodiversité locale.

La faune du parc n'est pas en reste. Tortues géantes d'Aldabra, daims et cerfs évoluent en liberté, au plus près des visiteurs. En cette saison, un spectacle exceptionnel se déroule : celui de la période des amours des cerfs. Les majestueux mâles descendent des hauteurs pour rejoindre les femelles, offrant une scène saisissante que l'on a rarement l'occasion de contempler d'aussi près.

Au-delà du plaisir de la découverte, Vallé Advenature Park voit cette initiative comme une occasion de sensibiliser les plus jeunes à la préservation de l'environnement. Des panneaux explicatifs et des guides sur place fournissent des informations sur l'histoire géologique des lieux, les espèces végétales endémiques et le rôle écologique des animaux présents. Une sortie qui allie détente, apprentissage et respect de la nature.

En prolongeant cette gratuité, le parc réaffirme son engagement à rapprocher les Mauriciens de leur patrimoine naturel et à encourager un tourisme local responsable. Pour les familles, c'est l'occasion rêvée de vivre une expérience éducative et ludique avant la rentrée scolaire, tout en profitant de paysages et d'ambiances parmi les plus spectaculaires de l'île.