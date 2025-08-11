Ile Maurice: Karis Teetan termine hors des trois premiers, l'équipe de l'Asie sacrée

10 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Naseeb Koreeawa

Notre compatriote n'a pas eu de chance hier dans la Shergar Cup Challenge. Son équipe The Rest Of The World, dont il était le capitaine, a terminé à la dernière place. C'est l'équipe de l'Asie, qui a été victorieuse avec un total de 68 points devançant l'équipe européenne d'un petit point. L'équipe de The Rest Of The World est quatrième avec 55 points.

Karis Teetan a bien débuté la compétition avec une troisième place et une deuxième place. Reste que ses autres montes étaient toutes des outsiders qui n'avaient pas de grandes chances sur le papier. Hugh Bowman a été le cavalier de la compétition avec un total de 32 points. Il devance Per-Anders Gråberg avec 26 points.

