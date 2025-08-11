Cap-Vert: Une zone à fort potentiel de développement cyclonique détectée

Le Centre National des Ouragans (NHC) a identifié une zone de basse pression, appelée « Invest 97L », au large de la côte ouest-africaine, avec un potentiel de formation de cyclone tropical. Le système, qui pourrait devenir la prochaine dépression ou tempête tropicale de la saison, se déplace actuellement en direction des îles du Cap-Vert.

Selon le dernier bulletin du NHC, la zone a une « moyenne » chance de formation de 40 % au cours des prochaines 48 heures, et une « haute » chance de 80 % sur les sept prochains jours. Les données satellitaires récentes indiquent qu'un système de basse pression bien défini s'est formé à mi-chemin entre la côte ouest-africaine et l'archipel du Cap-Vert, avec des vents maximaux d'environ 35 mph (56 km/h).

Bien que l'activité orageuse associée au système manque encore d'organisation, une légère intensification pourrait suffire à sa classification en dépression tropicale avant qu'il n'atteigne ou ne traverse les îles du Cap-Vert dans la nuit de dimanche à lundi.

Les autorités du Cap-Vert et les résidents sont invités à surveiller de près l'évolution de la situation. Le NHC prévient que, indépendamment de son développement en cyclone, le système pourrait provoquer de fortes pluies et des rafales dans la région au cours des journées de dimanche et lundi.

Les modèles de prévision s'accordent à dire que le système devrait se déplacer vers l'ouest-nord-ouest à une vitesse de 15 à 20 mph (24 à 32 km/h) à travers l'océan Atlantique. La formation d'une dépression tropicale est jugée probable plus tard dans la semaine.

Cette activité s'inscrit dans une saison cyclonique de l'Atlantique jugée supérieure à la moyenne par les experts, qui annoncent un nombre élevé de tempêtes et d'ouragans nommés. Les systèmes de ce type, souvent appelés « ouragans du Cap-Vert », se forment dans cette région de l'Atlantique et peuvent parcourir de longues distances, présentant parfois une menace pour les Caraïbes et l'Amérique du Nord.