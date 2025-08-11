Sénégal: Gare de Dakar - Bien plus qu'un patrimoine, un lieu de vie

La Gare de Dakar, pilier de l'exploitation du Train express régional (TER), est un patrimoine. C'est certifié. Aujourd'hui, l'ambition de la Senter est d'en faire davantage un lieu de vie permettant aux voyageurs de s'épanouir, en faisant sur place des activités commerciales, ludiques, culturelles et sportives.

L'architecture est majestueuse. Elle trône sur Dakar, par un voisinage complice avec le célèbre monument de la place des tirailleurs que le commun des Sénégalais appelle « Demba et Dupont». La Gare de Dakar attire de loin par sa façade pittoresque qui encercle une horloge qu'on pourrait confondre à un jouet. « Beaucoup de personnes s'étonnent que ça marche. Tenez-vous bien, ce n'est pas uniquement de la décoration », dit tout souriant Babacar Diop, chef de secteur Dakar.

D'une matinée du 14 mai 2025, au climat frisquet, ce haut lieu du secteur des transports est assez animé. La salle Vip offre une vue dynamique des mouvements. De longues files de personnes affluent vers les valideurs et s'empressent de rejoindre leurs diverses destinations en centre-ville, croisant d'autres prêtes à faire le chemin inverse, vers les 13 autres gares. Même dans l'empressement, des connaissances n'hésitent pas à échanger quelques amabilités. Des discussions, empreintes de cordialité. Cette gare est indissociable de l'histoire du Sénégal. Elle existe depuis 1885. L'édifice a été construit en 1914, selon Babacar Diop. Et c'est dans le cadre du projet de chemin de fer Dakar-Bamako. Elle était également reliée à Kayes et Saint-Louis. Par la suite, elle a abrité le Petit train bleu (Ptb), afin de permettre aux voyageurs de rallier quotidiennement la banlieue. Par la suite, elle a été fermée en 2009 avant d'être réhabilitée dans le cadre de l'exploitation du TER.

Le bâtiment central a été conservé. Une extension a été faite avec de nouvelles constructions accueillant aujourd'hui un escalator, des boutiques, l'emplacement des valideurs et des salles de réunion. 20 % du trafic Aujourd'hui, le Train express régional a fini d'être adopté par les Sénégalais. Ainsi, Dakar est l'une des principales gares. « C'est la gare où on reçoit le plus d'affluence. 20 % de l'affluence du TER transitent par la gare de Dakar, c'est une gare très fréquentée, le matin en sortie et le soir ou l'après-midi en entrée puisque c'est une gare qui polarise pas mal d'édifices ou en tout cas de structures étatiques », explique le chef de secteur, Babacar Diop. Ainsi, elle regroupe plusieurs services liés à l'achat des titres de transport.

« Nous proposons également la prise en charge des personnes à mobilité réduite. Nous avons un service d'assistance avec des fauteuils roulants, nous avons également une organisation avec la présence de sapeurs-pompiers pour prendre en charge les clients qui sont victimes de malaises. Nous disposons aussi d'une agence pour les clients qui veulent souscrire aux abonnements. Nous offrons la possibilité de souscrire aux abonnements afin de permettre aux passagers de voyager en toute sérénité et dans le confort », indique Babacar Diop. Un cadre attrayant et agréable La gare de Dakar est plus qu'un joyau. Il est un lieu de vie. C'est une conviction chez le directeur général de la Senter, Cheikh Ibrahima Ndiaye. Par lieu de vie, il fait allusion à un excellent cadre permettant aux voyageurs de s'épanouir, de faire ses courses, suivre des activités culturelles, etc.

« Nous tentons de faire de nos gares des lieux de vie avec des commerces, des expositions. Cela permettra d'avoir des recettes additionnelles », a dit le directeur général de la Senter, en marge d'une visite organisée à l'intention du président du Conseil d'administration de la Senter, Oumar Bâ. Dernièrement, le parvis de la gare de Dakar a accueilli l'événement Gorée Fashion Week. Et d'autres activités sont en ligne de mire. « Nous travaillons avec d'autres structures pour mener des activités au sein de la gare. Parce que vous l'avez constaté, nous avons un parvis assez large. Nous avons également eu une activité physique avec un coach sportif qui a fait des prestations. Et cela va continuer », prévoit Babacar Diop. Pour également rendre le TER plus attrayant, la société prépare le re-branding des rames aux couleurs nationales après des enquêtes et consultations. Les travaux seront pris en charge par les recettes publicitaires.