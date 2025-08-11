Sénégal: Gestion Municipale - La commune de Kédougou expose ses réalisations lors d'une audition publique

Dans le cadre d'un atelier de partage ayant trait aux auditions publiques de redevabilité, la commune de Kedougou à exposé hier, ses réalisations à ses populations. Cet atelier a été initié par Uniks/Sénégal (union des jeunes de la région de Kedougou/Sénégal), dans le cadre du projet Sen résilience 2 piloté par la fondation Konrad Adenauer et financé par l'Union européenne.

D'après Pendala Boubane, la coordonnatrice du projet Senrésilience 2, l'intérêt pour la fondation de créer ces espaces de dialogue et d'échanges c'est de libérer la parole citoyenne et renforcer la confiance entre administrés et élus. « C'est aussi, de créer un espace où les citoyens participent activement à la vie publique, tout en partageant leurs préoccupations et en donnant leurs propositions et de favoriser un dialogue franc entre toutes les couches de la société afin de renforcer la redevabilité pour une gestion plus proche et plus inclusive » a-t-elle souligné. Rappelant ainsi que leur projet, piloté par la fondation Konrad Adenauer et entièrement financé par l'Union européenne, est mis en œuvre dans le cadre des auditions publiques par leur partenaire stratégique Uniks/Sénégal.

« C'est une activité qui venait à son heure, parce qu'il est désormais inscrit dans l'agenda du code des collectivités territoriales, de procéder à ces auditions publiques à travers la reddition des comptes, la redevabilité et la gestion. Les populations doivent donc savoir qu' est-ce que l'équipe municipale est en train de faire parce qu'elles voient par moment des réalisations et elles ne savent pas si c'est la mairie qui les a faites ou est-ce que c'est un partenaire » a conforté le premier adjoint au maire de Kédougou, Olivier Bangar,

Il a précisé que Uniks/Sénégal a bien fait de les y convier et que volontairement ils ont décidé de venir répondre. Revenant sur les réalisations faites par la commune de Kedougou, Olivier Bangar a estimé qu'elles sont nombreuses et touchent à plusieurs domaines. « Si on parle de l'éducation, on peut parler de la construction de salles de classe, la réhabilitation des murs de clôture, de l'adduction en eau au niveau de certaines écoles, la formation des enseignants, la dotation en fournitures scolaires... Dans le domaine de la santé, il y'a eu l'équipement et l'ouverture du poste de santé du quartier Tripano, des dotations en carburant et en médicaments » a-t-il énuméré. Dans le domaine des voiries, il a poursuivi que leur partenaire Promoville est venu pour les renforcer dans l'effort de désenclavement de certains quartiers difficiles d'accès pendant l'hivernage, et qu' il y a eu d'autres infrastructures avec la réalisation d'un pont ainsi que des infrastructures sportives... « En plus, il y' a l'état civil qui est en train d'être numérisé. On sait que la commune travaille. Les populations par moment n'ont pas la bonne information ou ne savent pas à qui s'adresser. D'ou l'importance de cette rencontre » a-t-il appuyé.

Dialogue constructif

Les communautés pour leur part n'ont pas manqué d'interpeller leurs élus sur un certains nombre de questions et de formuler des suggestions. Ainsi, après des séances d'explications et en rapport avec les suggestions qu'il juge de « très positives », l'adjoint au maire a annoncé qu'ils présenteront à l'avenir, un tableau plus détaillé de leurs réalisations. « Il y'aura un tableau où il y aura les réalisations, les partenaires et les coûts. Cela permettra donc à n'importe quel citoyen de lire très facilement. Car les documents relatifs au compte administratif, au budget sont très difficiles à lire » a renchéri Olivier Bangar.

Au sortir de l'atelier, l'adjoint au préfet de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye a informé que c'est la troisième audition publique organisée en partenariat avec la commune de Kedougou.

« Lors des débats, il y'a eu des aspects liés au foncier qui sont ressortis, y compris l'accès à l'eau, l'éclairage public, la sécurisation, la voirie, la formation des jeunes et des femmes... Il y'a aussi des formulations qui ont été faites pour le compte de la collectivité » a-t-il confié. Pour lui, il s'agit, au-delà de tout ce qui est en train d'être fait dans la commune, de prendre ces recommandations-là et de les intégrer afin de pouvoir travailler dans le sens d'un développement de la commune de Kedougou.

Pour le tout, « c'est vraiment une satisfaction totale par rapport au dialogue constructif auquel nous avons assisté sur l'ensemble des réalisations qui ont été présentées aux communautés de Kédougou devant les autorités administratives, devant les élus, devant les différentes organisations communautaires de base. Nous avons assisté à des échanges constructifs allant dans le sens d'améliorer les méthodes de gestion et de prise en charge des besoins des communautés » a complété El Hadj Djibril Seck, chargé de programme au niveau de Uniks /Sénégal dans le cadre du projet Senrésilience 2.