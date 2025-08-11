Algérie: Mascara - Commémoration du 67e anniversaire de la bataille de Djebel Stamboul

MASCARA — Plusieurs activités ont été organisées, dimanche au Musée du Moudjahid de la wilaya de Mascara, à l'occasion de la commémoration du 67e anniversaire de la bataille de Djebel Stamboul, survenue le 10 août 1958, a-t-on constaté.

Ces activités, organisées par la direction des Moudjahidine et des Ayants-droits en coordination avec le Musée, comprennent des expositions de photographies, de brochures, de magazines, d'articles et de documents d'archives mettant en lumière le déroulement et les événements de cette bataille qui a eu lieu dans la région de Djebel Stamboul, dans la commune d'El-Guetna, relevant de la zone VI de la wilaya V historique.

Les expositions ont connu une forte affluence d'enfants et de jeunes issus des structures culturelles, des Maisons de jeunes et des écoles d'enseignement coranique du chef-lieu de la wilaya, ainsi que la présence de chercheurs et d'enseignants de l'Université Mustapha-Stambouli de Mascara, signale-t-on.

A cette occasion, une intervention a été présentée par un cadre de la direction organisatrice, mettant en avant l'importance militaire et stratégique de cette bataille. Un court documentaire sur l'histoire de la bataille, réalisé par la même direction, a également été projeté.

Pour rappel, le 10 août 1958, une bataille s'est déroulée dans la région du Djebel Stamboul entre une unité de l'Armée de libération nationale (ALN), relevant de la zone VI de la wilaya V historique et les forces de l'armée coloniale française.

Elle a duré plus de huit heures et s'est soldée par la mort d'environ 160 soldats français, la destruction d'un avion de guerre et de plusieurs camions militaires. Du côté de l'ALN, 45 moudjahidine sont tombés au champ d'honneur.