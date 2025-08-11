Algérie: La cohésion entre les Algériens et leur armée, une épine dans la gorge des ennemis du pays

ALGER — La cohésion entre les Algériens et leur armée demeurera, à tout jamais, une épine dans la gorge des ennemis de l'Algérie, ainsi que le gage de sa sécurité, de sa stabilité et la locomotive de son essor et de ses victoires, indique la revue El Djeïch dans son numéro du mois d'août.

Sous le titre "Hommage et honneur", l'éditorial de la revue El Djeïch souligne que l'Algérie célèbre, ce mois-ci, "le quatrième anniversaire de la Journée nationale de l'Armée nationale populaire (ANP), instituée par Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, il y a trois ans, en commémoration de la reconversion de l'Armée de libération nationale en Armée nationale populaire, le 4 août 1962".

L'éditorial rappelle que cette décision est "venue enrichir le registre des glorieuses et éternelles journées et occasions nationales et qui consacre les plus hautes marques de fidélité et de considération des sacrifices consentis par l'ANP, depuis l'indépendance à nos jours, ainsi que sa contribution efficace et remarquable, aux côtés des autres institutions du pays, au renforcement des fondements de l'Etat algérien indépendant et souverain".

Ce sont "de nobles missions dont s'acquittent les personnels de l'ANP en toute sincérité, avec engagement et compétence, garantissant ainsi la préservation de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie et la défense de sa souveraineté et de son indépendance".

"Ceci en gage de préservation du legs de nos illustres ancêtres, comme l'a noté Monsieur le général d'armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, dans les

félicitations qu'il leur a adressées à cette occasion, en déclarant : +Vous êtes, fils de l'ANP, appelés à poursuivre vos efforts avec une détermination et une persévérance sans faille, inspirés par l'héritage de vos glorieux pères et ancêtres, afin de faire de nos forces armées le véritable rempart de sécurité et de stabilité pour l'Algérie, en toutes circonstances, et la protéger contre toutes les menaces qui l'entourent.

Ces menaces, devenues une caractéristique majeure de cette époque instable, incertaine voire perfide, nécessitent d'être affrontées avec toute la rigueur et l'efficacité requises", relève la même source.

El Djeïch affirme, en outre, que "ce que l'ANP accomplit est un devoir sacré que lui dicte la lourde responsabilité qui lui incombe, celle de protéger la Patrie, de défendre nos frontières, notre intégrité territoriale et notre unité nationale, de consolider la stabilité de notre pays et la quiétude de son peuple engagé dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle, triomphante et forte, attachée à ses référents nationaux, déjouant tous les vils plans de ses ennemis et qui trace sa voie avec fermeté et détermination vers des horizons prometteurs".

Quant au développement économique et social, El Djeïch indique que l'Algérie "connaît une importante relance, réalité dont témoignent de nombreuses institutions et organismes financiers internationaux et régionaux", affirmant la certitude "que ce qui a été accompli n'a pas été chose aisée", mais "le fruit d'efforts soutenus déployés à différents niveaux".

C'est, aussi, "un front fort et homogène, tourné vers la défense des intérêts suprêmes du pays et avec pour souci d'être à la hauteur de la confiance de ceux qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher pour la Patrie ainsi que des aspirations et espoirs des générations futures".

"Une cohésion qui demeurera, à tout jamais, une épine dans la gorge des ennemis de l'Algérie, ainsi que le gage de sa sécurité, de sa stabilité et la locomotive de son essor, de son développement et de ses victoires", conclut l'éditorial.