Burkina Faso: Conseil national de la statistique - De nouvelles orientations formulées

Le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo a présidé les travaux de la première session ordinaire de l'année du Conseil national de la statistique (CNS) de l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), vendredi 8 août 2025 à Ouagadougou.

En vue d'examiner les rapports d'activités et de valider les grandes orientations stratégiques de diffusion des données statistiques au Burkina Faso, l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a mené sa première session ordinaire du Conseil national de la statistique (CNS). C'était sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, vendredi 8 août 2025 à Ouagadougou. La session ordinaire a connu la participation des membres du gouvernement burkinabè, des acteurs du système statistique national, des partenaires et institutions et des cadres du monde statistique.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a mentionné que la première session ordinaire 2025 du CNS se veut être une boussole silencieuse, mais orientant l'action publique, révélant les réalités, et éclairant les trajectoires du futur. Ainsi, il a défini que le rapport d'évaluation du quatrième schéma directeur de la statistique tout comme le diagnostic du système statistique national et le rapport statistique national 2024, témoignent des efforts accomplis. « Un taux d'exécution physique de plus de 65 %, un classement régional de premier ordre selon l'ODIN 2024, et des progrès tangibles en matière de coordination et de diffusion », a-t-il cité.

Le patron des Finances a indiqué que ces résultats sont le reflet d'un engagement collectif, d'une mobilisation constante, d'un travail discret, mais profondément déterminant. A cela, il a exprimé sa gratitude à l'ensemble des acteurs du système statistique national, producteurs, techniciens, partenaires et institutions, qui ont contribué à faire avancer l'architecture statistique.

L'amélioration de la couverture statistique

Dans l'aboutissement de fondations solides de nouvelle trajectoire statistique, le ministre Nacanabo a formulé des orientations claires à l'attention des acteurs du système statistique national. Entre autres, le renforcement de la qualité des données produites à travers le respect des normes et standards internationaux. L'amélioration de la couverture statistique pour répondre aux nouveaux enjeux socio-économiques, sécuritaires et environnementaux. L'accroissement de la transparence et la diffusion proactive des données. Et l'instauration d'une culture d'évaluation continue. Aboubakar Nacanabo a en outre souligné que la session intervient à la veille de l'achèvement du schéma directeur de la statistique 2021-2025.

A cela, pour la période 2026-2030, la stratégie nationale de développement de la statistique doit se dessiner avec lucidité, ambition et consensus. « Cette stratégie devra être le reflet fidèle de nos engagements collectifs. Et doit accompagner les grandes mutations de notre Nation, à travers la mise en oeuvre du Plan d'action pour la Stabilisation et le développement (PA-SD) et l'appropriation de l'agenda 2063 », a-t-il déclaré. Il a ajouté que cette prochaine stratégie nationale ne devrait pas être un simple document de planification.

Mais doit d'être une matrice de transformation au service de tous. « Je lance un appel à l'ensemble des producteurs et utilisateurs de statistiques, à s'engager collectivement dans ce chantier pour que la donnée devienne une arme de construction massive », a-t-il lancé. Le directeur chargé de la coordination statistique, de la formation et de la recherche à l'INSD, Mady Ouédraogo, a signifié que beaucoup de résultats ont été engrangés dans le bilan de la mise en oeuvre du plan d'action 2021-2025.