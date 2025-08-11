Présent dans la région du Guiriko, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo, a effectué une visite au barrage de Samendeni, samedi 9 août 2025, pour faire le constat des activités entrant dans le cadre du développement de la composante « tourisme et hôtellerie » du Programme de développement intégré de la vallée de Samendeni (PDIS).

C'est un ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo, satisfait de voir les berges du barrage de Samendeni se transformer en un espace écotouristique plus attractif, après sa première visite sur les lieux, le 12 avril dernier. En effet, le ministre chargé du Tourisme avait invité les promoteurs à valoriser le site. Quatre mois après l'appel lancé, les berges du barrage de Samendeni présentent un nouveau visage.

Au cours de la visite de Pindgwendé Gilbert Ouédraogo, le samedi 9 août 2025, sur les berges du barrage, ce sont onze promoteurs qui se sont engagés dans les réalisations de la composante « tourisme et hôtellerie ». Ces infrastructures hôtelières et de loisirs vont accueillir dans les mois à venir les visiteurs de l'agropole de Samendeni. Le ministre s'est dit satisfait de l'avancée des travaux.

En plus des investissements réalisés par les promoteurs, le chef du département du Tourisme a salué l'accompagnement de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo qui a fait du chantier de bitumage du tronçon Bama-Samendeni une priorité. Il a par ailleurs, lancé un appel à tous les investisseurs potentiels afin qu'ils saisissent l'opportunité du Programme de développement intégré de la vallée de Samendeni (PDIS) pour faire de ce lieu, un attrait touristique à l'image de ce qui se donne à voir dans les pays côtiers. A terme, les berges seront aménagées pour la réalisation d'une plage artificielle avec toutes les commodités artistiques et culturelles avec une vue sur le barrage de Samendeni.