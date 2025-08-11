Tunisie: FIH2025 - 'Sinfonica', deux voix de deux pays et un public cosmopolite pour une odyssée musicale autour des icônes de la chanson française

TUNIS — Deux voix venant de deux pays, la Tunisie et la France, se sont réunies, dans la soirée du 9 août 2025, dans le cadre de la 59ème édition du Festival international de Hammamet (FIH), autour d'un public cosmopolite pour une odyssée musicale autour des grandes icônes de la chanson française. Intitulé "Sinfonica-Spécial tubes français", le spectacle musical a été animé par l'artiste interprète tunisienne Zeineb Oueslati et le Français Philippe Cavaillès, un duo accompagné par un orchestre sous la baguette du maestro Jihed Jbara, dans un hommage à Edith Piaf, Dalida, Charles Aznavour et Jacques Brel.

La soirée s'est ouverte avec la voix de Zeineb Oueslati qui a interprété un florilège des oeuvres les plus célèbres d'Edith Piaf, dont "Hymne à l'amour", "La vie en rose", "La foule" et "Padam padam", livrant une interprétation fidèle à la sensibilité et à l'intensité des morceaux.

Dans la partie consacrée à Dalida, Zeineb Oueslati a adopté un style plus dynamique notamment sur des titres tels que "Paroles, paroles" et "Gigi l'amoroso", avant de conclure avec la célèbre chanson "salma ya salama".

L'entrée sur scène de Philippe Cavaillès, dont la ressemblance vocale avec Charles Aznavour lui a valu la reconnaissance comme principal interprète officiel de ses chansons en France, a été remarquablement visible dans "Il faut savoir", enchaînant avec "Hier encore", "For me formidable", "Comme ils disent", jusqu'à "Emmenez-moi", emportant le public dans un voyage à travers le temps et l'espace.

Par ailleurs, Philippe Cavaillès, qui a prêté sa voix à la bande originale du film à succès" Monsieur Aznavour", réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, a clôturé la partie dédiée à Aznavour avec une interprétation de "La bohème", avant d'interpréter plusieurs chefs d'oeuvre de Jacques Brel dont "Quand on n'a que l'amour" et "Ne me quitte pas".

Pour conclure la soirée, les deux artistes ont repris en duo "La bohème", répondant à la forte demande d'un public de plus en plus avide de revivre les éternelles d'Aznavour.

Lors de la conférence de presse après le spectacle, le chef d'orchestre Jihed Jbara a expliqué que la réorchestration de ces oeuvres classiques a nécessité un travail minutieux pour préserver leur authenticité tout en les présentant sous une forme nouvelle.

De son côté, Zeineb Oueslati a exprimé sa joie d'avoir été associée à cette expérience unique en interprétant des chansons de figures emblématiques telles qu'Edith Piaf et Dalida.

Quant à Philippe Cavaillès, il s'est montré séduit par le charme singulier de la scène du Théâtre de plein air de Hammamet, qu'il a qualifié d'un "lieu de rêve". Il a par ailleurs, souligné en tant qu'interprète, l'importance qu'il accorde à chaque souffle pour transmettre avec sincérité l'esprit et l'émotion des chansons, en particulier celles d'Aznavour.

Il a, dans ce sens, précisé avoir déjà interprété ces oeuvres en France, accompagné de quatre à cinq musiciens ayant collaboré avec Aznavour, mais "l'expérience "à Hammamet, avec un orchestre complet, était différente" a-t-il confié.

Partageant quelques étapes clés de son parcours, il a indiqué que son spectacle hommage à Aznavour en France, réalisé en collaboration avec le dernier chef d'orchestre du chanteur disparu et plusieurs de ses musiciens, est un projet qu'il a financé lui-même malgré son coût élevé. "J'aime tellement les chansons d'Aznavour que je pourrais les chanter cinq heures d'affilée si c'était possible" a-t-il conclu.