Congo-Kinshasa: Un mort, des véhicules et des installations de la SNEL calcinés dans deux incendies à Lubumbashi

10 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La députée nationale Sophie Kakudji Yumba, élue du territoire de Kabalo dans la province du Tanganyika, est décédée tragiquement le vendredi 8 août 2025 dans un incendie survenu à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga.

Secrétaire générale du parti politique Action commune pour la République (ACR), son décès brutal a suscité une vive émotion tant sur les réseaux sociaux que dans l'opinion publique et au sein de sa famille politique.

Les circonstances exactes de ce drame restent à élucider.

Par ailleurs, toujours à Lubumbashi, un autre incendie s'est déclaré samedi 9 août vers 15 h 45, heure locale, à la station-service PMJ située sur le Boulevard Katuba, dans la commune Kamalondo, un quartier résidentiel. Selon des sources concordantes, l'incendie aurait été provoqué par l'explosion d'un camion-citerne transportant du carburant. Le feu s'est propagé rapidement, causant d'importants dégâts matériels, notamment la destruction complète de la station-service. Plusieurs véhicules et maisons de commerce avoisinants sont également partis en fumée.

Les installations de la Société nationale d'électricité (SNEL) proches du lieu du sinistre ont également été touchées par les flammes. La circulation a été perturbée, mais heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée dans cet incendie, selon des témoins.

Il s'agit du deuxième incendie majeur d'une station-service survenu en moins d'un an sur le même Boulevard Katuba, ce qui soulève des questions sur la sécurité dans cette zone.

