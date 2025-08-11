Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau potable dans plusieurs communes de Kinshasa depuis une semaine

Plusieurs communes et quartiers de Kinshasa, notamment Bandalungwa, Kintambo, Ngiri Ngiri, une partie de Selembao ainsi que des quartiers comme Ozone, Camp Munganga, Gramalic, Météo, Mpunda, Delvaux, UPN, Sanga Mamba, Kingu, Pigeon, Ma Campagne, Monffleurie, Jamaïque et Nganda, connaissent une pénurie d'eau potable depuis le lundi 4 août 2025.

Cette situation est due aux travaux sur le module III de l'usine de la Régie de distribution d'eau (REGIDESO) située au quartier Ozone dans la commune de Ngaliema.

Dans un communiqué de la REGIDESO consulté samedi 9 août par Radio Okapi, ces travaux nécessitent la mise en sous-tension électrique pour activer des pompes et machines, ainsi que l'installation de deux nouveaux transformateurs prévus à partir du lundi 11 août 2025, avec une coupure de courant obligatoire de l'usine jusqu'au mardi 11 août pour permettre ces interventions.

La REGIDESO a prévenu que les travaux dureront une journée complète, avec quelques heures supplémentaires nécessaires avant que l'usine soit remise en service et que la distribution d'eau reprenne normalement sur tout le réseau. Pour atténuer l'impact, l'entreprise affirme avoir mis en place un approvisionnement temporaire en eau via des camions-citernes dans les quartiers affectés, mais cela dépend de la demande des consommateurs.

Elle recommande cependant aux abonnés de prévoir des stocks d'eau suffisants pour couvrir leurs besoins durant la période des travaux et promet de faire tout son possible pour rétablir rapidement l'approvisionnement.