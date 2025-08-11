Congo-Kinshasa: Vers un forum économique bilatéral après une mission diplomatique fructueuse à Buenos Aires

10 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Vagner, et le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, ont clôturé une mission diplomatique en Argentine marquée par des échanges stratégiques avec les autorités locales. Objectif : renforcer la coopération Sud-Sud et ouvrir de nouvelles perspectives économiques entre Kinshasa et Buenos Aires.

Au coeur des discussions : l'intégration de la RDC dans la dynamique du MERCOSUR (Zone de libre-échange sud-américaine), les réformes fiscales, les avancées en matière de digitalisation et de technologies agricoles, ainsi que les stratégies de suppression des taxes dissuasives à l'investissement.

Une mission économique conjointe est annoncée dans les prochaines semaines, réunissant opérateurs privés et acteurs publics congolais. Elle permettra d'étudier le modèle argentin en matière de promotion des exportations, en collaboration avec l'ANAPI.

« Ce que nous avons vu ici peut inspirer notre propre trajectoire économique. Le forum économique RDC-Argentine sera organisé à l'issue de cette mission, avant notre participation à l'Expo Argentine en mars 2026 », a déclaré Julien Paluku.

Les échanges ont également porté sur des enjeux globaux, dont l'élection du prochain Secrétaire général de l'ONU, et sur des secteurs clés comme l'agriculture, la biotechnologie et la technologie alimentaire.

