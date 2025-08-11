Congo-Kinshasa: Boma - Une ONG alerte sur les conditions de détention à la prison urbaine

10 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À Boma, dans le Kongo-Central, la Fédération congolaise des droits humains et développement (FCDHD) alerte sur la dégradation des conditions de détention à la prison urbaine. Dans une déclaration à la presse ce samedi 9 août, l'organisation s'est dit préoccupée par l'état de santé alarmant de plusieurs détenus.

« Certains prisonniers sont émaciés, d'autres crachent du sang, des signes de pathologies graves non prises en charge », a déclaré Gabriel Makiesse, coordonnateur de la FCDHD. Il pointe du doigt le manque d'accès aux soins médicaux et les conditions de vie précaires qui mettent en danger la santé des détenus.

L'ONG appelle à une intervention urgente des autorités provinciales et nationales pour améliorer la situation.

L'administration pénitentiaire dément

Interrogé par Radio Okapi, le directeur de la prison, Christian Lukelua, conteste ces accusations. Il assure que les détenus atteints de tuberculose sont pris en charge et que l'établissement dispose de médicaments et de vivres, grâce à une subvention gouvernementale reçue en juillet.

Ce bras de fer entre ONG et autorités relance le débat sur les droits humains en milieu carcéral. Plusieurs voix appellent désormais à une enquête indépendante pour établir les faits et garantir le respect de la dignité des détenus.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.