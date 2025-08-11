Congo-Kinshasa: Boma - Une ONG alerte sur les conditions de détention à la prison urbaine

À Boma, dans le Kongo-Central, la Fédération congolaise des droits humains et développement (FCDHD) alerte sur la dégradation des conditions de détention à la prison urbaine. Dans une déclaration à la presse ce samedi 9 août, l'organisation s'est dit préoccupée par l'état de santé alarmant de plusieurs détenus.

« Certains prisonniers sont émaciés, d'autres crachent du sang, des signes de pathologies graves non prises en charge », a déclaré Gabriel Makiesse, coordonnateur de la FCDHD. Il pointe du doigt le manque d'accès aux soins médicaux et les conditions de vie précaires qui mettent en danger la santé des détenus.

L'ONG appelle à une intervention urgente des autorités provinciales et nationales pour améliorer la situation.

L'administration pénitentiaire dément

Interrogé par Radio Okapi, le directeur de la prison, Christian Lukelua, conteste ces accusations. Il assure que les détenus atteints de tuberculose sont pris en charge et que l'établissement dispose de médicaments et de vivres, grâce à une subvention gouvernementale reçue en juillet.

Ce bras de fer entre ONG et autorités relance le débat sur les droits humains en milieu carcéral. Plusieurs voix appellent désormais à une enquête indépendante pour établir les faits et garantir le respect de la dignité des détenus.