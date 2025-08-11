Afrique: CHAN 2024 (Décalé à 2025)/Algérie - Match d'application pour les remplaçants samedi

KAMPALA — La sélection algérienne de football A', composée de joueurs locaux, a disputé un match d'application face une formation locale de Kampala City, pensionnaire de la première division ougandaise, sur la pelouse du Kadiba Stadium de Kampala, indique la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Le sélectionneur national, Madjid Bougherra, a programmé ce match d'application pour offrir du temps de jeu aux joueurs peu sollicités depuis le début de la compétition africaine, afin de maintenir leur compétitivité et ainsi, élargir ses options pour les prochaines rencontres. La sélection nationale A' s'est imposée (2-0) grâce à des réalisations de Meziani et Mechid.

Par ailleurs, les titulaires alignés face à l'Afrique du Sud ont effectué une séance de décrassage sous la supervision du préparateur physique. Les "Verts" bénéficieront ce dimanche d'une journée de repos, avant de reprendre la préparation de leur prochain match face à la Guinée, prévu le vendredi 15 août.

Lors de la 3e journée, prévue lundi et dans laquelle, l'Algérie sera exempte, l'Afrique du Sud affrontera la Guinée (15h00), alors que l'Ouganda croisera le fer avec le Niger (18h00). L'Algérie avec quatre points occupe la tête du groupe C, devant l'Ouganda et la Guinée (3 pts). L'Afrique du Sud est logée à la 3e place avec un seul point, alors que le Niger est dernier avec zéro point.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, prévus les 22 et 23 août.