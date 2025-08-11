Tunisie: Flottille « Soumoud » pour Gaza - Plus de 6 000 militants mobilisés, dont 300 Tunisiens

Quelque 300 Tunisiens participeront à la flottille maghrébine « Soumoud » pour briser le blocus de Gaza, a annoncé ce samedi Ghassen Henchiri, membre du comité de coordination, lors d'une manifestation organisée sur l'avenue Habib Bourguiba, à Tunis.

À cette occasion, une tente d'information a été installée pour présenter cette initiative maritime solidaire, qui s'inscrit dans une mobilisation mondiale visant à dénoncer et à briser le blocus imposé à la bande de Gaza. L'événement fait partie d'une série d'activités organisées simultanément dans plusieurs villes du monde, pour faire connaître la flottille « Soumoud », portée par quatre grandes initiatives : la Flottille Maghrébine, la Flottille de la Liberté, le Mouvement Mondial vers Gaza, et Sumud Nusantara.

Selon Henchiri, les navires de la flottille mondiale devraient appareiller depuis l'Espagne le 31 août 2025, tandis que la flottille maghrébine prendra le départ depuis la Tunisie le 4 septembre 2025.

Il a précisé que les inscriptions des volontaires tunisiens se sont clôturées ce samedi, avec près de 300 participants enregistrés. Le nombre final de personnes embarquées dépendra toutefois de la capacité des navires mobilisés. Les candidats retenus suivront une formation spécifique avant le départ.

Henchiri a souligné que cette flottille est avant tout une initiative humanitaire, destinée à acheminer une aide d'urgence - notamment du lait infantile et des médicaments - à la population de Gaza, fortement impactée par le blocus et les restrictions sur l'acheminement de l'aide humanitaire via le poste frontière de Rafah.

Il a également lancé un appel à la solidarité, soulignant que toutes les formes de soutien, qu'elles soient matérielles, logistiques ou morales, sont les bienvenues.

D'autres tentes d'information seront prochainement installées dans plusieurs régions du pays, a-t-il ajouté.

L'événement organisé à Tunis a également proposé un atelier de dessin pour enfants, ainsi qu'un registre ouvert au public pour y inscrire des messages de soutien aux participants de la flottille.

D'après les brochures distribuées lors de la manifestation, plus de 6 000 militants issus de 44 pays se sont déjà inscrits pour participer à la flottille mondiale, qui comptera des dizaines de navires et des centaines de volontaires.