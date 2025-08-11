Tunisie: Najwa Karam enflamme Carthage pour son grand retour

Après neuf ans d'absence, la star libanaise Najwa Karam a signé, dans la soirée du 9 août 2025, un retour en grande pompe sur la scène mythique de l'amphithéâtre romain de Carthage. Devant un public fidèle et survolté, la chanteuse a triomphé à guichets fermés dans le cadre de la 59e édition du Festival international de Carthage (FIC).

Pendant plus de deux heures, Najwa Karam a embarqué les spectateurs dans un voyage musical alliant tubes intemporels et nouveautés. Retransmise en direct sur Watania, Rotana Music et LBC Liban, la soirée a débuté dans une ferveur palpable, avec des applaudissements nourris bien avant l'entrée de l'artiste.

C'est sur les premières notes de « Ezzik deyem ya Carthage », chanson qu'elle avait interprétée pour la première fois en 1997 sur cette même scène, que Najwa Karam a fait son entrée, rendant un hommage vibrant à la cité antique et aux liens profonds qu'elle entretient avec Sidon et Tyr. La foule, debout, a aussitôt chanté et dansé à l'unisson.

Sa voix puissante a immédiatement retrouvé son ampleur avec « Bi gharamak masloube », entamée par un mawwāl, avant d'enchaîner un cocktail de morceaux emblématiques comme « Hayda Haki », « Achega », « Khalini choufak belayl », « Tahamouni », ainsi que des medleys mêlant ses plus grands succès : « Saharni », « Taa janbi », « Ana ma fii », ou encore « Khayarouni ».

Au fil de la soirée, la complicité entre Najwa Karam et son public s'est intensifiée, portée par une vague de nostalgie et d'enthousiasme. Rythmes entraînants et mélodies inoubliables ont rythmé ce concert exceptionnel, avec des titres comme « W kberna ya bayi », « Damaa », « Tnoub », « Khalik al ardh », ou encore « Ouyoun albi ».

Vêtue d'une élégante abaya tunisienne, Najwa Karam a exprimé, lors de la conférence de presse qui a suivi le concert, l'attachement particulier qu'elle porte au Festival international de Carthage.

Elle a rappelé, non sans émotion, qu'il s'agissait de sa dixième apparition sur cette scène « inoubliable ». Elle a également réaffirmé sa fierté de défendre son style musical et son dialecte libanais, se réjouissant que chaque passage à Carthage soit une nouvelle occasion de graver des souvenirs mémorables.