Tunisie: Marina, Médina, Corniches - Monastir mobilise les fonds pour ses projets touristiques

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekeya, a effectué ce samedi une visite de travail à Monastir, au cours de laquelle il a inspecté plusieurs projets touristiques en cours d'exécution dans la région. Ces projets sont portés par la municipalité et financés en partie par le Fonds de protection des zones touristiques.

Au siège de l'Association de sauvegarde de la ville de Monastir, le ministre a assisté à une présentation détaillée sur les composantes du projet de réhabilitation de la médina, d'un coût total estimé à 7,654 millions de dinars, dont l'achèvement est prévu pour 2027. Le ministère du Tourisme s'était initialement engagé, dès 2011, à appuyer le projet avec un financement de 550 mille dinars.

La réunion a également permis de passer en revue plusieurs projets cofinancés par le Fonds, notamment : l'aménagement de la corniche de Qarâia, l'éclairage de la courbe n°3 dans la zone touristique et le renouvellement du réseau d'éclairage décoratif sur la route régionale n°92.

Ce dernier projet, lancé en juillet 2023, bénéficie d'un financement de 268 mille dinars du fonds, complété par 330 mille dinars de ressources propres.

Les responsables municipaux ont par ailleurs soumis de nouveaux projets en attente de financement, parmi lesquels : la transformation de la place du 3 août en parc urbain et la réhabilitation de la corniche de Sattah Jaber, longue de 1,57 km et jouxtant plusieurs établissements universitaires, cafés et restaurants touristiques. Le coût prévisionnel est estimé à 3 millions de dinars, un dossier déjà présenté à la commission technique de l'environnement touristique en 2019.

Parmi les autres projets, l'aménagement de la promenade de Falâz, dont le trottoir s'étend sur environ 3,7 km, pour un coût global estimé à 5 millions de dinars.

La municipalité a, à cet effet, sollicité le Fonds pour un financement initial de 1 000 dinars pour une première phase fonctionnelle, ainsi que des crédits additionnels pour des travaux de nettoyage à l'entrée nord de la ville.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Wafa Kandouz, directrice des services techniques de la municipalité, a exhorté le ministère du Tourisme à honorer ses engagements en matière de soutien au programme de réhabilitation de la médina.

De son côté, Yahya Chouachi, directeur général des services communs au sein du ministère, a affirmé que le dossier technique du projet sera soumis à une commission conjointe composée de représentants des ministères du Tourisme, de l'Intérieur, de l'Équipement et de l'Environnement, dont la réunion est prévue en 2026. Il a assuré que le ministère reste favorable aux propositions de la municipalité de Monastir, estimant qu'elles servent l'intérêt général du tourisme national.

La visite s'est achevée par une inspection du chantier de la corniche de Qarâia, suivie d'une rencontre à la Marina de Monastir avec les représentants de la Société arabe de tourisme, qui ont proposé : l'extension de la marina, qui accueille quotidiennement près de 15 000 visiteurs, le renouvellement de la concession actuelle, arrivant à échéance en 2027 et un investissement dans un port avancé.

Selon Houssem Khchine, administrateur délégué de la société, le ministre s'est engagé à lever les blocages administratifs et à organiser une réunion de travail spécifique dans les prochains jours.