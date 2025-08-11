Tunisie: Rafraf en tête des plages les plus nettoyées de Tunisie

Le ministère de l'Environnement a annoncé qu'environ 8 000 mètres cubes de déchets ont été collectés dans le cadre du programme national de nettoyage des plages, lancé en mai 2025 et actuellement en cours.

Selon l'évaluation à mi-parcours, réalisée durant la première semaine du mois d'août, le taux global de réalisation du programme atteint 80 %. L'opération concerne 133 plages réparties sur 192 kilomètres de littoral, pour une superficie totale estimée à 5 739 hectares.

En moyenne, 6 m³ de déchets sont ramassés quotidiennement par plage, une quantité qui varie selon les zones. La plage de Rafraf se distingue par le volume le plus important, avec 12 m³ de déchets collectés par jour.

Le programme comprend des opérations de ratissage et de criblage mécanique du sable, ainsi que le nettoyage manuel des dunes et des accès aux plages. Il est mis en oeuvre par l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (APAL), sous la supervision du ministère de l'Environnement et en coordination avec les municipalités côtières.

Le projet bénéficie d'un financement conjoint entre le ministère de l'Environnement et le Fonds de protection des zones touristiques, et se poursuivra jusqu'à la fin du mois de septembre 2025.