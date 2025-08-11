Tunisie: Avenue Habib Bourguiba - Vaste opération de saisie contre l'occupation illégale de l'espace public

Une campagne de contrôle conjointe a été menée samedi sur l'avenue Habib Bourguiba et au niveau de la station des kiosques à fleurs, par les agents du service de l'ordre public, de l'hygiène et de la propreté de la Municipalité de Tunis, en coordination avec le poste de police municipale de Bab Bhar.

Cette opération a conduit à la saisie de 37 barrières métalliques, 3 réfrigérateurs, 27 chaises, 8 tables, 2 parasols ainsi qu'une quantité de figues de barbarie, exposées à la vente de manière illégale sur la voie publique.

La campagne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'exploitation non autorisée des trottoirs et de la chaussée, ainsi que contre l'abandon de déchets sur la voie publique, notamment par les propriétaires de commerces ouverts au public sur l'avenue.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, la Municipalité de Tunis a précisé que ces actions visent à restaurer l'ordre urbain et à préserver la salubrité des espaces publics.

Par ailleurs, une opération similaire a été récemment menée dans d'autres artères du centre-ville, notamment l'avenue Farhat Hached, l'avenue Kamel Atatürk et la place du Passage. Cette campagne a permis la saisie de 87 bacs à fleurs, 29 barrières métalliques, 53 chaises et 25 tables, et s'est accompagnée de la rédaction de plusieurs procès-verbaux pour infractions sanitaires.

Ces interventions s'inscrivent dans une série d'actions régulières menées par les autorités municipales afin de lutter contre l'occupation anarchique de l'espace public et d'assurer une meilleure qualité de vie urbaine pour les citoyens.